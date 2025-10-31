Η Ουκρανία κατέστρεψε έναν πύραυλο Oreshnik στην Ρωσία το καλοκαίρι του 2023

Η Ουκρανία κατέστρεψε έναν από τους ρωσικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Oreshnik κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης το καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Ο Βασίλ Μαλιούκ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία μεταξύ της SBU, της στρατιωτικής μυστικής υπηρεσίας GUR και ξένης μυστικής υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας ότι ήταν «100% επιτυχής».

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον πύραυλο Oreshnik (που στα ρωσικά σημαίνει φουντουκιά) εναντίον της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2024. Ο στόχος ήταν αμυντική εγκατάσταση στην πόλη Ντνίπρο, γεγονός που καταγράφηκε περισσότερο από έναν χρόνο μετά την υποτιθέμενη καταστροφή ενός από τους πυραύλους από το Κίεβο.

Ο Μαλιούκ δήλωσε ότι «ένας από τους τρεις Oreshnik καταστράφηκε επιτυχώς στο ρωσικό έδαφος του Καπούστιν Γιάρ», κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας και άλλοι αξιωματούχοι.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της επιχείρησης.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, η Ρωσία παρήγαγε τρεις πυραύλους Oreshnik το 2024 και σχεδιάζει να διπλασιάσει την ετήσια παραγωγή στους έξι.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι επεσήμανε ότι 25 εταιρείες συμμετέχουν στην παραγωγή των πυραύλων Oreshnik και κάλεσε τους δυτικούς εταίρους να επιβάλουν κυρώσεις σε αυτές τις εταιρείες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος Oreshnik είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και διαθέτει ισχύ συγκρίσιμη με αυτήν ενός πυρηνικού όπλου, αν και οι δυτικοί ειδικοί αμφισβητούν τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο Πούτιν ανέφερε τον Ιούνιο ότι η Ρωσία έχει αυξήσει την παραγωγή, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

Οι πύραυλοι Oreshnik χρησιμοποιήθηκαν σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας τον προηγούμενο μήνα. Αυτή την εβδομάδα, η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει το πυραυλικό σύστημα Oreshnik στην επικράτειά της, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, τον Δεκέμβριο.

Πηγή: skai.gr

