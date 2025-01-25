Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κατήγγειλε χθες Παρασκευή το βράδυ την «αυθαίρετη κράτηση» επτά εργαζομένων των Ηνωμένων Εθνών σε περιοχή ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη και απαίτησε την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους».

«Καταδικάζω σθεναρά την αυθαίρετη κράτηση από τις de facto αρχές των Χούθι επτά επιπλέον μελών του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους», υπογράμμισε ο Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Νέα Υόρκη στα αγγλικά και στα αραβικά.

Ο συντονιστής για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη ανακοίνωσε νωρίτερα χθες τη σύλληψη των μελών του προσωπικού του ΟΗΕ, χωρίς να δώσει αριθμό.

Οι αντάρτες Χούθι, που δεν αντέδρασαν αμέσως, είχαν ήδη υπό κράτηση δεκάδες υπαλλήλους των Ηνωμένων Εθνών και διαφόρων ανθρωπιστικών οργανισμών.

«Η συνεχιζόμενη αυθαίρετη κράτησή τους είναι απαράδεκτη», υπογράμμισε ο Αντόνιο Γκουτέρες προσθέτοντας πως ότι η «στόχευσή» τους «πλήττει τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους στην Υεμένη» που την έχουν ανάγκη.

