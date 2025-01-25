Οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο πέρα ​​από την προθεσμία αποχώρησης

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο πέραν της προθεσμίας των 60 ημερών που ορίζεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ, επειδή οι όροι της δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως, ανακοίνωσε την Παρασκευή το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου, τα όπλα και οι μαχητές της Χεζμπολάχ πρέπει να απομακρυνθούν από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι και τα ισραηλινά στρατεύματα θα πρέπει να αποσυρθούν καθώς ο λιβανέζικος στρατός αναπτύσσεται στην περιοχή, όλα εντός χρονικού πλαισίου 60 ημερών, που σημαίνει έως την Κυριακή στις 4 π.μ. (02:00 GMT).

Η συμφωνία, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, έδωσε τέλος στις εχθροπραξίες για περισσότερο από ένα χρόνο μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Οι μάχες κορυφώθηκαν με μια μεγάλη ισραηλινή επίθεση που άφησε τη Χεζμπολάχ σοβαρά αποδυναμωμένη και εκτόπισε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους στο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι η διαδικασία αποχώρησης του ισραηλινού στρατού «εξαρτάται από την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στο νότιο Λίβανο και την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας, ενώ η Χεζμπολάχ αποχωρεί πέρα ​​από το Λιτάνι».

«Δεδομένου ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως από το λιβανικό κράτος, η διαδικασία σταδιακής αποχώρησης θα συνεχιστεί, σε πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η δήλωση δεν ανέφερε πόσο ακόμη θα παραμείνουν οι ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει αρπάξει όπλα της Χεζμπολάχ και διαλύει τις υποδομές που χρησιμοποιεί η σιιτική ένοπλη ομάδα.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ σε σύγκρουση με το Ισραήλ

Ένας αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, που ζήτησε σχόλια, παρέπεμψε το Reuters σε δήλωση που εξέδωσε η ομάδα την Πέμπτη. Είπε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση της αποχώρησης θα ήταν απαράδεκτη παραβίαση της συμφωνίας και θα έθετε το βάρος στο λιβανέζικο κράτος να δράσει. Ανέφερε ότι το κράτος θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια τέτοια παραβίαση «μέσω όλων των μέσων και μεθόδων που εγγυώνται οι διεθνείς χάρτες».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι παραμένει αναπτυγμένος στο νότιο Λίβανο και ότι «συνεχίζει να επιχειρεί σύμφωνα με τις συμφωνίες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Τα ισραηλινά στρατεύματα είχαν πραγματοποιήσει επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων και ενεργών σημείων παρατήρησης της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε.

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι «απαιτείται επειγόντως μια σύντομη, προσωρινή παράταση της εκεχειρίας», επικαλούμενος τη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο να διασφαλίσει ότι οι Ισραηλινοί πολίτες θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσο και να στηρίξει την κυβέρνηση του Λιβάνου.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που ο Ισραηλινός Στρατός ξεκίνησε την αποχώρηση από τις κεντρικές περιοχές και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους περιφερειακούς εταίρους μας για να οριστικοποιήσουμε την παράταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μπράιαν Χιουζ.

Το Ισραήλ είπε ότι η εκστρατεία του κατά της Χεζμπολάχ είχε ως στόχο να εξασφαλίσει την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο βόρειο Ισραήλ λόγω ρουκετών της Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης προκάλεσε μεγάλα πλήγματα στη Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας τον αρχηγό της Χασάν Νασράλα και χιλιάδες μαχητές της ομάδας και καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της.

Η Χεζμπολάχ αποδυναμώθηκε περαιτέρω τον Δεκέμβριο, όταν ο Σύρος σύμμαχός της, Μπασάρ αλ Άσαντ, ανατράπηκε από την εξουσία από αντάρτες, κόβοντας τη χερσαία οδό ανεφοδιασμού της από το Ιράν.

