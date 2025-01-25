Ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες της Ευρώπης, ο καταδικασμένος λαθρέμπορος κοκαΐνης Jos Leijdekkers, βρήκε καταφύγιο και προστασία υψηλού επιπέδου στη Σιέρα Λεόνε, σύμφωνα με τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

Ο Leijdekkers, ο οποίος είναι Ολλανδός, καταδικάστηκε ερήμην σε 24 χρόνια φυλάκιση στις 25 Ιουνίου από δικαστήριο του Ρότερνταμ για λαθρεμπόριο περισσότερων από 7 τόνων κοκαΐνης. Η ολλανδική αστυνομία είπε ότι πιστεύεται ότι ζούσε στην Τουρκία μέχρι πρόσφατα.

Ένας εκπρόσωπος της ολλανδικής εισαγγελίας είπε στο Reuters την Παρασκευή, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το πού βρίσκεται, ότι ζει στη Σιέρα Λεόνε εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες. Δύο από τις πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση είπαν ότι ο Leijdekkers βρισκόταν στη Σιέρα Λεόνε τουλάχιστον από τις αρχές του 2023.

«Είναι η ύψιστη προτεραιότητα της αστυνομίας και των εισαγγελέων να τον οδηγήσουν στην Ολλανδία για να εκτίσει την ποινή του. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ολλανδικής εισαγγελίας Βιμ ντε Μπρούιν, αρνούμενος περαιτέρω σχόλια.

Το Reuters δεν κατάφερε να φτάσει στον Leijdekkers. Οι Ολλανδοί δικαστές που τον καταδίκασαν σημείωσαν στην δικαστική τους απόφαση ότι δεν έδωσε εντολή σε δικηγόρο να υποβάλει υπεράσπιση για λογαριασμό του στο δικαστήριο. Ο Guy Weski, ο δικηγόρος που εκπροσώπησε για τελευταία φορά τον Leijdekkers στην Ολλανδία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Βίντεο και φωτογραφίες μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας στη Σιέρα Λεόνε την 1η Ιανουαρίου 2025 δείχνουν τον Leijdekkers, 33, να κάθεται δύο σειρές πίσω από τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Julius Maada Bio, δίπλα σε μια γυναίκα.

Το Reuters αναγνώρισε τον Leijdekkers χρησιμοποιώντας πέντε διαφορετικά εργαλεία αναγνώρισης προσώπου για να συγκρίνει τον άνδρα στην εκκλησία, όπως φαίνεται σε βίντεο και εικόνες στο Facebook και σε άλλο βίντεο στο YouTube, με φωτογραφίες του Leijdekkers που κυκλοφόρησε από την Europol το 2022.

Οι τρεις πηγές είπαν ότι η γυναίκα ήταν η κόρη του Bio, Agnes και ότι ο Leijdekkers ήταν παντρεμένος μαζί της. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τη σχέση. Η Agnes Bio δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια που στάλθηκαν στο email της και στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία τελέστηκε στην Καθολική Εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ στη γενέτειρα του προέδρου Tihun, στη νότια Σιέρα Λεόνε.

Οι τρεις πηγές είπαν ότι ο Leijdekkers έχει προστασία υψηλού επιπέδου στη Σιέρα Λεόνε, όπου είπαν ότι περνάει συχνά χρόνο. Οι πηγές αρνήθηκαν να γνωστοποιηθούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Ο υπουργός Πληροφοριών της Σιέρα Λεόνε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Chernor Bah δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια που του εστάλησαν μέσω WhatsApp.

Ο Leijdekkers βρίσκεται στη λίστα της Europol με τους πιο καταζητούμενους φυγάδες

Σε μια ενημέρωση της 4ης Σεπτεμβρίου σχετικά με τον καταζητούμενο, η ολλανδική αστυνομία είπε ότι ήταν «ένας από τους βασικούς παράγοντες στη διεθνή διακίνηση κοκαΐνης». Είπαν ότι τα 7.000 κιλά κατασχεμένων αποστολών κοκαΐνης, για τα οποία καταδιοκάστηκε το 2024, ήταν πιθανότατα ένα κλάσμα της δράσης του.

Επικαλούμενη υποκλαπείς επικοινωνίες, η ολλανδική αστυνομία είπε ότι ο Leijdekkers «μάλλον ξέπλυνε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και εκατοντάδες κιλά χρυσού που μπορεί να είχαν κερδίσει από το εμπόριο κοκαΐνης».

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Δυτική Αφρική έχει γίνει σημαντικό σημείο διέλευσης μεγάλων όγκων κοκαΐνης που διακινούνται λαθραία από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, καταγράφοντας πολλές μεγάλες κατασχέσεις του ναρκωτικού.

Πέρυσι, μέλη μιας εγκληματικής ομάδας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο φυλακίστηκαν επειδή προσπάθησαν να μεταφέρουν λαθραία 1,3 τόνους κοκαΐνης, αξίας 140 εκατομμυρίων λιρών, στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Σιέρα Λεόνε. Δεν έχει εξακριβωθεί εάν ο Leijdekkers συμμετείχε στη συμφωνία.

Οι Ολλανδοί εισαγγελείς πρόσφεραν 200.000 ευρώ (210.000 δολάρια) ως αμοιβή για τη σύλληψη του Leijdekkers, την υψηλότερη που έχει ποτέ ο Ολλανδός φυγάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.