Το Ισραήλ ζητεί η UNRWA να έχει εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ ως την 30ή Ιανουαρίου

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) πρέπει να τερματίσει όλες τις δραστηριότητές της στην Ιερουσαλήμ και να εγκαταλείψει όλα τα κτίρια που χρησιμοποιεί ως την 30ή Ιανουαρίου 2025, ανέφερε χθες Παρασκευή ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα.

«Σύμφωνα με την ισραηλινό εφαρμοστέο δίκαιο, η UNRWA πρέπει να τερματίσει τις δραστηριότητές της στην Ιερουσαλήμ και να εγκαταλείψει όλα τα κτίρια που χρησιμοποιεί στην πόλη το αργότερο την 30ή Ιανουαρίου», ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον.

Παραπέμπει στην επιστολή σε νόμο ο οποίος εγκρίθηκε τον Οκτώβριο από την Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, κι ο οποίος απαγορεύει έπειτα από 90 ημέρες κάθε δραστηριότητα της υπηρεσίας αυτής στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, τον τομέα της ιερής για τους πιστούς τριών θρησκειών πόλης που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ. Η UNRWA έχει εγκατεστημένα εκεί σχολεία και κέντρα υγείας.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει καταγγείλει πως η UNRWA είναι διαβρωμένη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και ερίζει πως υπάλληλοί της συμμετείχαν στην άνευ προηγουμένου έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι εξελίξεις αυτές είναι «άμεση αντίδραση στους σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας που εγείρει η παρείσφρηση στην UNRWA της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων και στην άρνηση της υπηρεσίας να δώσει απαντήσεις στις σοβαρές (...) ανησυχίες που εκφράστηκαν από το Ισραήλ και να διορθώσει την κατάσταση», τόνισε ο ισραηλινός πρεσβευτής στο κείμενο.

Ο κ. Ντάνον διατείνεται πως η υπηρεσία παραβίασε «τη θεμελιώδη υποχρέωσή της για αμεροληψία και ουδετερότητα κατά τρόπο ανεπανόρθωτο».

Η επιστολή δεν αναφέρεται σε δεύτερο νόμο, που εγκρίθηκε επίσης τον Οκτώβριο από την Κνέσετ κι απαγορεύει, από την ίδια ημέρα, σε ισραηλινούς δημόσιους λειτουργούς ή πολίτες να συνεργάζονται με την UNRWA και υπαλλήλους της, γεγονός που εγείρει ανησυχία για τη συνέχιση του έργου της στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη.

Πριν από μερικές ημέρες, ο γενικός επίτροπος της UNRWA, ο Φιλίπ Λαζαρινί, τόνιζε πως πρόθεση της υπηρεσίας του είναι «να παραμείνει και να κάνει τη δουλειά της» στα παλαιστινιακά εδάφη ακόμη και αφού τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος στο Ισραήλ.

«Όμως εκ των πραγμάτων, αν δεν έχεις γραφειοκρατική ή διοικητική σχέση, αυτό κάνει το επιχειρησιακό περιβάλλον σου ακόμη πιο περίπλοκο», πρόσθετε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση λέει πως οι δραστηριότητες της UNRWA πρέπει να υποκατασταθούν από άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά ο διεθνής οργανισμός δεν σταματά να επαναλαμβάνει πως είναι «αναντικατάστατη», ειδικά σε ό,τι αφορά την παροχή βασικών υπηρεσιών στους Παλαιστίνιους, όπως η ιατρική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Σε επιστολή του την 8η Ιανουαρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επισήμανε πως σε περίπτωση αναγκαστικού τερματισμού των δραστηριοτήτων της UNRWA στα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ, ως «δύναμη κατοχής», θα είναι υποχρεωμένο να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχει η υπηρεσία θα συνεχιστούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.