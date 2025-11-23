Ένα χρυσό τσέπης ρολόι που βρέθηκε στο σώμα ενός από τους πλουσιότερους επιβάτες του Τιτανικού που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, πουλήθηκε έναντι «ποσού-ρεκόρ» και συγκεκριμένα έναντι 1,78 εκατ. λιρών σε δημοπρασία.

Ο Αϊζιντορ Στράους και η σύζυγός του, Άιντα, ήταν μεταξύ των 1.500 και πλέον ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όταν το διάσημο υπερωκεάνιο, που ταξίδευε από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη, βυθίστηκε μετά τη σύγκρουσή του με παγόβουνο στις 14 Απριλίου 1912.

Το σώμα του Στράους εντοπίστηκε στον Ατλαντικό λίγες ημέρες μετά την τραγωδία και ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκε και το 18 καρατίων χρυσό ρολόι τσέπης Jules Jurgensen.

Το ρολόι, το οποίο μέχρι πρόσφατα παρέμενε στην οικογένεια του ζευγαριού, πουλήθηκε το Σάββατο από τον οίκο Henry Aldridge and Son Auctioneers στο Ντεβάιζ, στο Γουιλτσίρ.

Ο Στράους ήταν Γερμανοαμερικανός επιχειρηματίας, πολιτικός και συνιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Macy’s στη Νέα Υόρκη.

Τη νύχτα του ναυαγίου, πιστεύεται πως η σύζυγός του αρνήθηκε μια θέση σε σωσίβια λέμβο, επειδή δεν ήθελε να τον αφήσει και δήλωσε πως προτιμά να πεθάνει στο πλευρό του.

Το σώμα της Άιντα Στράους δεν βρέθηκε ποτέ.

Ένα γράμμα γραμμένο από την ίδια σε επιστολόχαρτο του Τιτανικού και ταχυδρομημένο όσο βρισκόταν στο πλοίο πουλήθηκε για 100.000 λίρες.

Μια λίστα επιβατών του Τιτανικού αγοράστηκε για 104.000 λίρες και ένα χρυσό μετάλλιο που απονεμήθηκε στο πλήρωμα του RMS Carpathia από τους διασωθέντες επιβάτες πουλήθηκε για 86.000 λίρες.

Το σύνολο των δημοπρατιθέντων αντικειμένων που σχετίζονται με τον Τιτανικό έφτασε τα 3 εκατ. λίρες.

Επισκευασμένο και αποκατεστημένο

Το ρολόι ήταν σταματημένο στις 02:20, τη στιγμή που τα κύματα «κατάπιαν» τον Τιτανικό.

Πιστεύεται ότι ήταν δώρο της Άιντα στον Στράους για τα 43α γενέθλιά, το 1888, και φέρει χαραγμένα τα αρχικά του.

Το ρολόι είχε επιστραφεί στην οικογένεια του Στράους και πέρασε από γενιά σε γενιά προτού ο Κένεθ Χόλιστερ Στράους, δισέγγονος του Αϊζιντορ, προχωρήσει στην επισκευή και αποκατάσταση του μηχανισμού του.

«Η απόλυτη ιστορία αγάπης»

Ο δημοπράτης Άντριου Άλντριτζ δήλωσε ότι «το ποσό-ρεκόρ παγκοσμίως» για το ρολόι «καταδεικνύει το διαχρονικό ενδιαφέρον για την ιστορία του Τιτανικού».

«Κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί, επιβάτης ή μέλος του πληρώματος, είχε μια ιστορία να πει - και 113 χρόνια μετά, αυτές οι ιστορίες επιζούν μέσα από τα ενθύμια», πρόσθεσε.

«Οι Στράους ήταν η απόλυτη ιστορία αγάπης: η Άιντα αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον σύζυγό της μετά από 41 χρόνια γάμου και ενώ ο Τιτανικός βυθιζόταν. Και αυτό το ποσό-ρεκόρ είναι απόδειξη του σεβασμού προς αυτούς», πρόσθεσε.

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης που είχε δοθεί στον καπετάνιο του Carpathia -του ατμόπλοιου που διέσωσε πάνω από 700 επιζώντες του Τιτανικού- πουλήθηκε πέρυσι για το τότε ποσό-ρεκόρ των 1,56 εκατ. λιρών.

*Οι φωτογραφίες είναι από την ιστοσελίδα του οίκου οίκο Henry Aldridge and Son Auctioneers

Πηγή: skai.gr

