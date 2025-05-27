Ο Ερντογάν όρισε δέκα νομικούς για να συντάξουν το νέο Σύνταγμα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε σήμερα, 27 Μαΐου, ότι έχει ορίσει δέκα νομικούς για να συντάξουν την πρόταση τους για το νέο Σύνταγμα της Τουρκίας.

Με αφορμή τη σημερινή 65η επέτειο από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1960, το οποίο οδήγησε στην αγχόνη τον τότε πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές και τους υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε μιλώντας στους επικεφαλής των νομαρχιακών επιτροπών του κόμματος του ΑΚΡ: «Από χθες, όρισα δέκα φίλους μου νομικούς. Από τώρα αρχίζουν να εργάζονται. Θεού θέλοντος, θα προχωρήσουμε στις εργασίες για το νέο Σύνταγμα».

Εκτός από την 65η επέτειο του πραξικοπήματος του 1960, φέτος συμπληρώνονται επίσης 40 χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα του στρατηγού Κενάν Εβρέν το 1980. Παρ΄ όλο που η κυβέρνηση Ερντογάν από το 2002 έχει προχωρήσει σε αρκετές αναθεωρήσεις, αλλάζοντας εν πολλοίς το πνεύμα των στρατιωτικών που συνέταξαν την εποχή εκείνη το ισχύον Σύνταγμα, ο Ερντογάν επιμένει ότι αυτό φέρει τη σφραγίδα των πραξικοπηματιών στρατηγών και υποστηρίζει ότι η χώρα πρέπει να αποκτήσει νέο Σύνταγμα που θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί ο «αιώνας της Τουρκίας» που ο ίδιος ευαγγελίζεται. Επικριτές του προέδρου Ερντογάν τον κατηγορούν ότι επιχειρεί να αλλοιώσει τον κοσμικό και εθνικό χαρακτήρα του καθεστώτος και ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι απλώς το πρόσχημα για να μπορέσει να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία το 2028.

«Το Σύνταγμα του 1982, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό απαλλαγεί από τα δομικά του στοιχεία με τις αναθεωρήσεις που έγιναν, φέρει ακόμα τα κατάλοιπα της περιόδου του πραξικοπήματος. Το νέο Σύνταγμα θα μας επιτρέψει να απαλλαγούμε από αυτά τα κατάλοιπα και να απαλλαγούμε από τον τάφο που μας έβαλαν» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι «θα απαλλάξουμε οπωσδήποτε το έθνος από τη ντροπή του Συντάγματος των πραξικοπηματιών».

