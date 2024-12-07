Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καλωσόρισε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι για συνομιλίες το Σάββατο, εν όψει της τελετής για τον εορτασμό της επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων πέντε χρόνια αφότου καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Ο Μακρόν πρόκειται να συναντήσει τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τον Τραμπ. Δεν είναι γνωστό αν θα υπάρξει συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι.

🚨BREAKING: President Trump meets up with French President Emmanuel Macron.



Real leadership is back.



pic.twitter.com/rrGD8BIW33 — Jack (@jackunheard) December 7, 2024

Πηγή: skai.gr

