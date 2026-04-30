Με στολή παραλλαγής, και δίπλα σε ένα άρμα μάχης, εμφανίστηκε την Πέμπτη ο Φρίντριχ Μερτς, κάνοντας μια σύντομη δήλωση μετά την επίσκεψή του στη γερμανική βάση του Μύνστερ. Ο Γερμανός καγκελάριος ζήτησε για το ΝΑΤΟ «μια αξιόπιστη διατλαντική συνεργασία» - χωρίς να απαντήσει ευθέως στα αλλεπάλληλα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του.



Εμμέσως όμως κρίνεται ότι απάντησε, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και των κοινών διατλαντικών στόχων.



Ο Μερτς μίλησε εκτενώς για το έργο της μεταρρύθμισης της Bundeswehr (γερμανικός στρατός) ώστε να είναι έτοιμη να «πολεμήσει απόψε» και να «προετοιμαστεί για τις προκλήσεις του αύριο και της μεθαύριο».



Επανειλημμένα και εμφατικά υπογράμμισε τη δέσμευση της Γερμανίας σε «ένα ισχυρό, ενωμένο ΝΑΤΟ» και σημείωσε την κοινή εργασία που διεξάγεται με τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ένας ανώτερος διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ βρέθηκε στη γερμανική βάση μόλις χθες, σημείωσε.



Σχετικά με την κρίση στο Ιράν, υιοθέτησε έναν αξιοσημείωτα διαφορετικό τόνο από ό,τι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ασκώντας πίεση αποκλειστικά στο καθεστώς, και λέγοντας ότι «πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» και «δεν πρέπει πλέον να κρατά την περιοχή και τελικά τον κόσμο όμηρο» των συμφερόντων του.

«Το Ιράν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να σταματήσει να παίζει με τον χρόνο. Δεν πρέπει να συνεχίσει να κρατά ομήρους ολόκληρη την περιοχή — και τελικά ολόκληρο τον κόσμο. Το στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των εταίρων στην περιοχή» διεμήνυσε.

Σχετικά με το Ιράν, είπε, η Γερμανία εργάστηκε «σε στενή επαφή με τους εταίρους μας», και ειδικότερα της Ουάσινγκτον και των ΗΠΑ. «Το κάνουμε αυτό προς το κοινό μας διατλαντικό συμφέρον, με αμοιβαίο σεβασμό και δίκαιη κατανομή των βαρών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος.



«Έχουμε δεσμευτεί να τερματίσουμε γρήγορα τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν… Εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Γερμανία είναι έτοιμη να εμπλακεί στρατιωτικά για να διασφαλίσει την ελευθερία των θαλάσσιων οδών» τόνισε.



Πρόσθεσε ότι η γερμανική θέση ευθυγραμμίζεται με την στοχοπροσήλωση σε «ένα ισχυρό ΝΑΤΟ και μια αξιόπιστη διατλαντική συνεργασία», την οποία τόνισε ότι ήταν «ιδιαίτερα κοντά στην καρδιά μου».



«Πρέπει να πω ότι είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε τι είναι ικανός να κάνει ο γερμανικός στρατός σήμερα» δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

