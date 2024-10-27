Ιαπωνία: Ο κυβερνητικός συνασπισμός χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή

Λογαριασμός
Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Ιαπωνίας χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή

Ο κυβερνών συνασπισμός της Ιαπωνίας είναι βέβαιο ότι χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στην ιαπωνική βουλή μετά την ψηφοφορία των βουλευτικών εκλογών, μετέδωσε το δίκτυο NHK της δημόσιας τηλεόρασης με βάση τις προβλέψεις των αποτελεσμάτων των exit polls.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (PLD, συντηρητική δεξιά) και ο εταίρος του Komeito (κεντροδεξιά) «είναι βέβαιο ότι χάνουν την απόλυτη πλειοψηφία», σύμφωνα με το NHK.

Το αποτέλεσμα αποτελεί πλήγμα για τον πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα ο οποίος και προκήρυξε τις εκλογές. Το κόμμα του, το PLD, κατέγραψε το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα από το 2009.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

