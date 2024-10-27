Μισέλ: Στη Σύνοδο Κορυφής θα αξιολογηθεί η σχέση της ΕΕ με τη Γεωργία

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ πίεσε την Κυριακή για ταχεία και διαφανή έρευνα για εικαζόμενες παρατυπίες κατά τις εκλογές στη Γεωργία και είπε ότι θα θέσει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής της ΕΕ τον Νοέμβριο.

«Οι εικαζόμενες παρατυπίες κατά τις εκλογές στη Γεωργία πρέπει να διευκρινιστούν σοβαρά και να αντιμετωπιστούν», είπε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Το κυβερνών κόμμα της Γεωργίας κέρδισε σχεδόν το 54% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές του Σαββάτου , ανακοίνωσε την Κυριακή η εκλογική επιτροπή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αμφισβητούν ωστόσο το αποτέλεσμα, καταγγέλλοντας σημαντικές παραβιάσεις.

Το αποτέλεσμα, με σχεδόν όλες τις περιφέρειες μετρημένες, ήταν ένα πλήγμα για τους φιλοδυτικούς Γεωργιανούς που έπρεπε να διαλέξουν μεταξύ ενός κυβερνώντος κόμματος που έχει εμβαθύνει τους δεσμούς με τη Ρωσία και μιας αντιπολίτευσης που στοχεύει στην ταχεία ενσωμάτωση στην Ευρώπη.

Ο Μισέλ είπε ότι θα θέσει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στη Βουδαπέστη στις 8 Νοεμβρίου, η οποία θα "αξιολογήσει την κατάσταση και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα στις σχέσεις μας με τη Γεωργία".

Κάλεσε επίσης τη γεωργιανή ηγεσία να επιδείξει τη σταθερή της δέσμευση στην πορεία της χώρας προς την ΕΕ.

«Ο εποικοδομητικός και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος σε όλο το πολιτικό φάσμα είναι πλέον πρωταρχικής σημασίας», είπε.

Το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο της Γεωργίας, που εξελέγη για τέταρτη θητεία, θα λάβει 89 έδρες στο κοινοβούλιο, μία λιγότερες από ό,τι εξασφάλισε το 2020, ανέφερε η επιτροπή, ενώ τα τέσσερα φιλοδυτικά κόμματα της αντιπολίτευσης λαμβάνουν συνολικά 61 έδρες.

Μια σειρά παραβιάσεων αναφέρθηκαν την Κυριακή από τρεις ξεχωριστές αποστολές παρατηρητών, οι οποίες είπαν ότι σημειώθηκαν προσπάθειες αλλοίωσης του αποτελέσματος, δωροδοκίας, εκφοβισμού ψηφοφόρων και βίας κοντά στα εκλογικά τμήματα, που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα, χωρίς ωστόσο να κάνουν λόγο για νοθεία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκπροσωπεί τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

Μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Γεωργία, σκοπεύω να βάλω τη Γεωργία στην ατζέντα της άτυπης Συνόδου στη Βουδαπέστη.

Σημειώνουμε την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΟΑΣΕ/ΓΔΔΑΔ και καλούμε την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και τις άλλες αρμόδιες αρχές να εκπληρώσουν το καθήκον τους για ταχεία, διαφανή και ανεξάρτητη διερεύνηση και εκδίκαση εκλογικών παρατυπιών και καταγγελιών για αυτές.

Αυτές οι εικαζόμενες παρατυπίες πρέπει να διευκρινιστούν σοβαρά και να αντιμετωπιστούν.

Επαναλαμβάνουμε την έκκληση της ΕΕ προς τη γεωργιανή ηγεσία να επιδείξει τη σταθερή της δέσμευση στην πορεία της χώρας προς την ΕΕ, σύμφωνα επίσης με τα συμπεράσματα των συνόδων του Ιουνίου και του Οκτωβρίου.

Ο εποικοδομητικός και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος σε όλο το πολιτικό φάσμα είναι πλέον πρωταρχικής σημασίας.

Η Σύνοδος Κορυφής του Νοεμβρίου θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα στις σχέσεις μας με τη Γεωργία.

Following the parliamentary elections in Georgia, I intend to put Georgia on the agenda of the informal #EUCO in Budapest.



We note the OSCE/ODIHR preliminary assessment and call on the Central Election Commission and other relevant authorities to fulfil their duty to swiftly,… — Charles Michel (@CharlesMichel) October 27, 2024

