Ο «εξασθενημένος Μακρόν» και οι «αντι-Γερμανοί» του Μελανσόν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις στη Γερμανία για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη γειτονική Γαλλία. Μία πρώτη αποτίμηση.

«Το χειρότερο απετράπη, καθώς οι εθνολαϊκιστές περί τη Μαρίν Λεπέν δεν έχουν καμία ελπίδα να αποκτήσουν κυβερνητική πλειοψηφία» είναι το σχόλιο του Νιλς Σμιντ, εκπροσώπου της Κ.Ο. των κυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών (SPD) για την έκβαση των γαλλικών εκλογών. Μιλώντας σήμερα στις εφημερίδες του ομίλου Funke ο Γερμανός πολιτικός επισημαίνει ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είναι μεν «πολιτικά εξασθενημένος», αλλά διατηρεί κεντρικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Το ζητούμενο είναι τώρα «να επιδείξουν ευελιξία και διάθεση συμβιβασμού τα πολιτικά κόμματα», καταλήγει ο Σμιντ.



Στο ίδιο μήκος κύματος ο Γενικός Γραμματέας του SPD Κέβιν Κούνερτ δηλώνει στη γερμανική τηλεόραση (ARD) ότι «ξαλάφρωσε» με το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών και εκτιμά ότι «η πλειονότητα των Γάλλων δεν θέλει να κυβερνάται από τους ακροδεξιούς. Αλλά επιπλέον, η πλειονότητα των Γάλλων αντιλαμβάνεται ότι τα τελευταία χρόνια με τον Μακρόν δεν υπήρχε καμία ελπίδα για κοινωνική δικαιοσύνη».

Ενδοιασμοί και για τον Μελανσόν

Μπορεί να απετράπη μία ακροδεξιά διακυβέρνηση στη γειτονική Γαλλία, αλλά και το «αντίπαλον δέος», ο αριστερός Ζαν Λυκ Μελανσόν, προκαλεί επίσης επιφυλάξεις, ιδιαίτερα στο «στρατόπεδο» της Χριστιανοδημοκρατίας (CDU). Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του πρώην προέδρου της CDU Άρμιν Λάσετ, ο οποίος επισημαίνει ότι «δεν κέρδισαν οι ακροδεξιοί της κυρίας Λεπέν, αλλά ούτε οι αντισημίτες και αντι-Γερμανοί ακροαριστεροί του Μελανσόν. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα για μία δημοκρατική και φιλο-ευρωπαϊκή πλειοψηφία». Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 ο Λάσετ είχε διεκδικήσει την καγκελαρία απέναντι στον σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς, χωρίς να επιτύχει τον στόχο του. Σήμερα είναι απλός βουλευτής, αλλά συμμετέχει και στο προεδρείο της Γαλλογερμανικής Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης.



Μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), o Γερμανός πολιτικός δικαιολογεί τους τελευταίους χειρισμούς του Εμμανουέλ Μακρόν και λέει ότι «όταν το ένα τρίτο των ψηφοφόρων ψηφίζει την Ακροδεξιά, τότε προφανώς πρέπει κανείς να κινητοποιήσει τα υπόλοιπα δύο τρίτα των ψηφοφόρων». Ο Άρμιν Λάσετ θεωρεί μάλιστα ότι και οι Γερμανοί μπορούν να αντλήσουν διδάγματα από τις τελευταίες εξελίξεις στη Γαλλία, ιδιαίτερα όσον αφορά την απήχηση του εθνολαϊκιστικού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) στα ανατολικά κρατίδια της χώρας. «Συμπεριφερόμαστε ωσάν η AfD να έχει στο χέρι ολόκληρη την ανατολική Γερμανία, ενώ και αυτοί έχουν κερδίσει μόνο το ένα τρίτο των ψηφοφόρων», λέει ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός. «Αν πήγαιναν να ψηφίσουν τα υπόλοιπα δύο τρίτα και είχαμε υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές, έχουμε τις ίδιες πιθανότητες να εκπαραθυρώσουμε την AfD, όπως συνέβη και στη Γαλλία».





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.