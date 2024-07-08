Ο Στίβεν Κινγκ καλεί τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί

Ο Στίβεν Κινγκ πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα με τις διάσημες προσωπικότητες που ζητούν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα για την αμερικανική προεδρία το 2024.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας καλός πρόεδρος, αλλά ήρθε η ώρα να ανακοινώσει, προς το συμφέρον της Αμερικής που τόσο ξεκάθαρα αγαπά, ότι δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή»​έγραψε ο Κινγκ στο X/Twitter σήμερα το πρωί.

Joe Biden has been a fine president, but it’s time for him—in the interests of the America he so clearly loves—to announce he will not run for re-election. — Stephen King (@StephenKing) July 8, 2024

Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει εκφράσει εδώ και καιρό την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας την Κυριακή ότι «η γαλλική δεξιά οδεύει στην ήττα παρά τις δημοσκοπήσεις». «Μακάρι να συμβεί αυτό στον Τραμπ και στους κολλητούς του» συμπλήρωσε.

Ωστόσο, οι ανησυχίες του για τον Μπάιντεν, μετά τη θλιβερή επίδοσή του στο ντιμπέιτ στις 27 Ιουνίου, αντικατοπτρίζουν την ανησυχία του Δημοκρατικού Κόμματος και των μακροχρόνιων χορηγών και υποστηρικτών του για το αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορέσει να νικήσει τον προκάτοχό του τον Νοέμβριο.

Χθες ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ κάλεσε τον Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα. Μεγάλοι χορηγοί και υποστηρικτές από τη βιομηχανία του θεάματος, ο σεναριογράφος και παραγωγός, Ντέιμον Λίντελοφ και ο συνιδρυτής του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς θέλουν επίσης ο πρόεδρος να παραιτηθεί.

«Δεν πηγαίνω πουθενά» δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν στην εκπομπή «Morning Joe» του τηλεοπτικού δικτύου MSNBC.

Ο Τζο Μπάιντεν υποστήριξε ότι οι φωνές για αποχώρησή του από τον προεκλογικό αγώνα εναντίον του Τραμπ, προέρχονται από κομματικές «ελίτ» τονίζοντας ότι ο μέσος ψηφοφόρος εξακολουθεί να τον θέλει υποψήφιο των Δημοκρατικών.

