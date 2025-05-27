Η δίκη για τα αίτια του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα βρίσκεται εδώ και καιρό σε... οριακό σημείο, με σοβαρό κίνδυνο ακύρωσης της ακροαματικής διαδικασίας δύο μηνών, μετά την εμπλοκή μίας εκ των δικαστών, η οποία κατηγορείται ότι συνεργάστηκε εν αγνοία όλων σε ντοκιμαντέρ, μολονότι εκείνη αρνείται κάθε «παρατυπία».

Μετά από επτά ημέρες διακοπής, η δίκη επανήλθε την Τρίτη (27/5) στο Σαν Ισίδρο (βόρεια του Μπουένος Άιρες) για να δικαστούν επτά επαγγελματίες υγείας -γιατροί, ψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευτές- κατηγορούμενοι για αμέλεια που πιθανόν οδήγησε στον θάνατο του σπουδαίου Ντιέγκο Μαραντόνα, τον Νοέμβριο του 2020, ενώ βρισκόταν σε κατ’ οίκον αποθεραπεία μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.

Πολλοί δικηγόροι, ανάμεσά τους και ο Φερνάντο Μπουρλάντο, συνήγορος των μεγάλων θυγατέρων του Μαραντόνα, αποφάσισαν να ζητήσουν την αποπομπή της δικαστού Χουλιέτα Μακίνταχ, μίας από τις τρεις δικαστές της υπόθεσης, ενώ από κάποιους ζητήθηκε ακόμη και την απομάκρυνση και των τριών δικαστών.

Η δικαστής πήρε τον λόγο την Τρίτη (27/5) για να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στις κατηγορίες περί «μεροληψίας», αρνούμενη ότι διέπραξε «κάτι παράτυπο», πέραν του ότι «παραχώρησε συνέντευξη σε παιδική φίλη, μιλώντας για τη δικαιοσύνη», με στόχο να «προσεγγίσει τη δικαιοσύνη με την κοινωνία».

«Δεν υπάρχει κανένα αδίκημα ή παράβαση καθήκοντος. Αυτό που ενδέχεται να συμβαίνει είναι μια εκτεταμένη εκστρατεία στα Μέσα Ενημέρωσης για να με απομακρύνουν», τόνισε η 47χρονη ποινικολόγος. «Δεν πρόκειται να αποχωρήσω, ούτε να προκαλέσω ακύρωση στη δίκη, γιατί δεν το αξίζει».

Η αμφιβολία προέκυψε από την παρουσία ατόμων που φαινόταν να καταγράφουν τις συνεδριάσεις τον Μάρτιο, τις πρώτες μέρες της δίκης, όπου οι κάμερες ήταν αυστηρά απαγορευμένες.

Η κα Μακίνταχ διέψευσε συμμετοχή σε οπτικοακουστική παραγωγή σχετικά με τη δίκη, αλλά σειρά ερευνών την τελευταία εβδομάδα — μετά τα αιτήματα αποπομπής και η δημοσιοποίηση βίντεο στα Μέσα Ενημέρωσης αποδυνάμωσαν τη θέση της.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δικαστή να περιφέρεται, την Κυριακή πριν από τη δίκη, στους χώρους του δικαστηρίου, γυρισμένη από ομάδα, με πολλαπλές λήψεις, δίνοντας αποσπάσματα συνέντευξης για το επάγγελμά της αλλά και για την έναρξη της δίκης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ορισμένα μέρη εξέφρασαν την εκτίμηση πως η δίκη θα μπορούσε να συνεχιστεί με την τοποθέτηση νέου δικαστή, σε περίπτωση αποπομπής της Χουλιέτα Μακίνταχ. Άλλοι, δικηγόροι ή παρατηρητές, κλίνουν προς την ακύρωση.

Μετά τις τοποθετήσεις των μερών, το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει την Τρίτη: αποπομπή ή όχι, συνέχιση της δίκης ή ακύρωση. Ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι κατηγόρησε τη δικαστή ότι «ψεύδεται σε όλους» και «ενεργεί ως ηθοποιός, όχι ως δικαστής, σε μια ριάλιτι εκπομπή».

«Πρόκειται για σκάνδαλο τέτοιας έκτασης, που ολόκληρος ο κόσμος αναφέρεται στη δικαιοσύνη της Αργεντινής ως το χειρότερο παράδειγμα», δήλωσε ο κ. Μπουρλάντο το Σαββατοκύριακο, εκφράζοντας την οργή του για την «αμέλεια» του δικαστηρίου του Σαν Ισίδρο και τον «ναρκισσισμό» της δικαστού.

«Η δίκη δεν μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει να ακυρωθεί, ακόμη κι αν αυτό συνιστά ντροπή και πλήρη έλλειψη σεβασμού προς τον Μαραντόνα, τις αδελφές του, τις κόρες του και όλους τους Αργεντινούς που ζητούν δίκαιη δικαιοσύνη», ανέφερε για το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Αντριάν Τένκα, ποινικολόγος και καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες.

«Όλοι πλέον έχουν την αίσθηση ότι η διαδικασία έχει νοθευτεί. Το πιο ορθό είναι να ξεκινήσουμε τα πάντα από την αρχή», τόνισε ο Μάριο Μποτρέι, δικηγόρος της Βερόνικα Οχέδα, πρώην συντρόφου του Μαραντόνα. Κατά την άποψή του, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ όλων των μερών, θα μπορούσε να οριστεί νέο τριμελές δικαστήριο για την επανέναρξη της δίκης, πιθανώς τον Ιανουάριο του 2026.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε ποιον θα ωφελούσε μια μακρά αναβολή της δίκης, που ήδη προχωρούσε με δυσκολία, με δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα. Εκεί όπου η πλειονότητα των μέχρι στιγμής 40 μαρτυρικών καταθέσεων επικεντρώθηκε κυρίως στην ανεπαρκή ποιότητα της ιατρικής φροντίδας και εξοπλισμού στον τόπο της αποθεραπείας του Μαραντόνα στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες), χωρίς όμως να διαμορφώνεται σαφής εικόνα ευθύνης ή πρόθεσης.

Οι κατηγορούμενοι, που αρνούνται κάθε ευθύνη για τον θάνατο, αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης από 8 έως 25 έτη. Μέχρι σήμερα έχει εξεταστεί σύντομα μόνο ένας εξ αυτών. «Είμαστε το θέμα χλευασμού παγκοσμίως, αλλά αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Αργεντινή», τόνισε ο κ. Μποτρέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

