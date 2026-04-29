Ο Αμερικανικός στρατός κατέλαβε φορτηγό πλοίο που κατευθυνόταν στο Ιράν - Το πρώτο που δεν τέθηκε υπό κράτηση

Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν στο Blue Star III, αλλά το απελευθέρωσαν αφού επιβεβαίωσαν ότι το ταξίδι του δεν θα περιελάμβανε ιρανικό λιμάνι

Ο αμερικανικός στρατός επιβιβάστηκε σε ένα ακόμη εμπορικό πλοίο στο πλαίσιο του αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, αλλά σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, στο πλοίο επετράπη να συνεχίσει το ταξίδι του.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), δήλωσε ότι οι Πεζοναύτες επιβιβάστηκαν στο Blue Star III, αλλά «το απελευθέρωσαν αφού διεξήγαγαν έρευνα και επιβεβαίωσαν ότι το ταξίδι του δεν θα περιλάμβανε ιρανικό λιμάνι».

Ένα συνοδευτικό βίντεο έδειχνε αμερικανικές δυνάμεις να προσδένονται με σχοινιά από ένα ελικόπτερο στο σκάφος.

Το Blue Star είναι τουλάχιστον το τέταρτο εμπορικό πλοίο στο οποίο γίνεται κατάληψη από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες, αλλά είναι το πρώτο που δεν τίθεται υπό κράτηση από τις ΗΠΑ.

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στοχεύει να πιέσει το Ιράν εν μέσω εκεχειρίας στον πόλεμο, καθώς η αποκοπή από την Τεχεράνη του Στενού του Ορμούζ, της κρίσιμης πλωτής οδού για τις μεταφορές ενέργειας, επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και να επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής, 39 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση», ενέφερε η CENTCOM.

