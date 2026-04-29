Ο αμερικανικός στρατός επιβιβάστηκε σε ένα ακόμη εμπορικό πλοίο στο πλαίσιο του αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, αλλά σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, στο πλοίο επετράπη να συνεχίσει το ταξίδι του.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), δήλωσε ότι οι Πεζοναύτες επιβιβάστηκαν στο Blue Star III, αλλά «το απελευθέρωσαν αφού διεξήγαγαν έρευνα και επιβεβαίωσαν ότι το ταξίδι του δεν θα περιλάμβανε ιρανικό λιμάνι».

Ένα συνοδευτικό βίντεο έδειχνε αμερικανικές δυνάμεις να προσδένονται με σχοινιά από ένα ελικόπτερο στο σκάφος.

Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… pic.twitter.com/UFx329OsHj — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026

Το Blue Star είναι τουλάχιστον το τέταρτο εμπορικό πλοίο στο οποίο γίνεται κατάληψη από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες, αλλά είναι το πρώτο που δεν τίθεται υπό κράτηση από τις ΗΠΑ.

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στοχεύει να πιέσει το Ιράν εν μέσω εκεχειρίας στον πόλεμο, καθώς η αποκοπή από την Τεχεράνη του Στενού του Ορμούζ, της κρίσιμης πλωτής οδού για τις μεταφορές ενέργειας, επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και να επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής, 39 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση», ενέφερε η CENTCOM.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.