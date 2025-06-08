Ιταλία: Δημοψηφίσματα για εργασιακά και υπηκοότητα

Από το πρωί της Κυριακής μέχρι και αύριο το απόγευμα, πάνω από 51 εκατομμύρια Ιταλοί πολίτες καλούνται στις κάλπες για να εκφράσουν την βούλησή τους σε πέντε δημοψηφίσματα.Ανταπόκριση από την Ιταλία

Τα πρώτα τέσσερα δημοψηφίσματα που διενεργούνται σήμερα και αύριο στην Ιταλία αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πιο αναλυτικά, ζητείται η κατάργηση του νόμου που επιτρέπει τις απολύσεις χωρίς βάσιμη αιτία με απλή αποζημίωση και όχι υποχρέωση επαναπρόσληψης.

Προτείνεται, παράλληλα, η αύξηση των αποζημιώσεων για απολύσεις σε μικρές επιχειρήσεις καθώς επίσης να αναγνωρίζεται η άμεση ευθύνη των εταιρειών που αναθέτουν εργολαβίες όταν σημειώνονται εργατικά ατυχήματα.

Το τέταρτο δημοψήφισμα αφορά την υποχρέωση να δηλώνονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των εργαζομένων και σε συμβόλαια μικρότερα του ενός έτους, ενώ το τελευταίο ζητά να μειωθεί από 10 σε 5 χρόνια η υποχρεωτική παραμονή στην Ιταλία για να λαμβάνουν την υπηκοότητα οι ξένοι εργαζόμενοι.

Πρόκειται για πρωτοβουλία κυρίως του κεντροαριστερού συνδικάτου CGIL και για πολιτικό στοίχημα που αφορά ολόκληρη την ιταλική αντιπολίτευση. Για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα, θα πρέπει να ψηφίσει τουλάχιστον το 50%+1 των εχόντων δικαίωμα. Κάθε άλλο παρά απλό, επειδή η ιταλική συντηρητική παράταξη προτρέπει τους πολίτες να διαλέξουν την αποχή.

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με τα δημοψηφίσματα

«Αποφάσισα να πάω στο εκλογικό τμήμα, αλλά να μην παραλάβω το ψηφοδέλτιο και να μην ψηφίσω. Δεν συμφωνώ με τα δημοψηφίσματα αυτά και η αποχή αποτελεί ξεκάθαρο δικαίωμά μου» δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, τα Πέντε Αστέρια και η Ιταλική Αριστερά με τους οικολόγους έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και καλούν τους πολίτες «πριν φύγουν για τη θάλασσα, να πάνε να ψηφίσουν».

Η γραμματέας των Δημοκρατικών, Έλι Σλάιν, ελπίζει -έστω και αν δεν ξεπεραστεί το όριο του 50%- να μεταβούν στις κάλπες τουλάχιστο 12,5 εκατομμύρια πολίτες. Πρόκειται για τον αριθμό ψήφων που έλαβε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και με τον τρόπο αυτό, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι θα μπορέσει να στείλει ένα «ειδοποιητήριο έξωσης» στην κυβέρνηση.

Χθες το απόγευμα στο κέντρο της Ρώμης τα μεγαλύτερα κόμματα της ιταλικής αντιπολίτευσης πήραν μέρος σε μαζική κινητοποίηση, με αίτημα να σταματήσουν άμεσα οι ισραηλινές επιθέσεις στην Γάζα.

Από την εξέδρα που στήθηκε στην πλατεία Σαν Τζοβάνι, μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος, η Έλι Σλάιν, ο πρόεδρος των Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Κόντε και ο γραμματέας της Ιταλικής Αριστεράς, Νικόλα Φρατογιάννι, κάλεσαν τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν για να αποδείξουν ότι τα κοινωνικά τους δικαιώματα συνεχίζουν να αποτελούν προτεραιότητα.

Στενοί συνεργάτες της Μελόνι, όμως, απαντούν ότι εκείνο που θα μετρήσει είναι μόνον το τελικό ποσοστό συμμετοχής και ότι αν αυτό είναι χαμηλότερο του 50%, η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να λάβει κανένα απολύτως πολιτικό μήνυμα.

