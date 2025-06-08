Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε μέλος της Χαμάς στη Μαζράατ Μπέιτ Ζιν, στη νότια Συρία, λίγες ημέρες αφού εξαπέλυσε τα πρώτα του πλήγματα εναντίον της χώρας εδώ και περίπου έναν μήνα.

Η παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει σχολιάσει το πλήγμα.

Το Ισραήλ επεσήμανε την Τρίτη ότι στοχοθέτησε όπλα που ανήκαν στην κυβέρνηση της Συρίας, σε απάντηση για την εκτόξευση δύο βλημάτων εναντίον του ισραηλινού εδάφους, τα πρώτα μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από νέες αρχές.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς θεώρησε υπεύθυνο για τα πλήγματα αυτά τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα. Από την πλευρά της η Δαμασκός επεσήμανε ότι οι πληροφορίες για τα πλήγματα δεν έχουν επιβεβαιωθεί και υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί απειλή για τις περιφερειακές χώρες.

Μια μάλλον άγνωστη ομάδα, οι "Ταξιαρχίες του Μάρτυρα Μοχάμεντ Ντέιφ", μια αναφορά στον στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα το 2024, φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση βλημάτων εναντίον του Ισραήλ.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τον ισχυρισμό αυτό.

Ισραήλ και Συρία έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα απευθείας συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της διμερούς έντασης, μια σημαντική εξέλιξη για τους δεσμούς μεταξύ των δύο αντίπαλων χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.