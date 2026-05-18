Η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην νοτιανατολική Ουκρανία οδηγείται ταχέως στο «σημείο χωρίς επιστροφή» λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στην περιοχή, μετάδωσαν σήμερα τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορείο επικαλούμενα δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενεργείας Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ.

O Λιχατσόφ δήλωσε ότι περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου παραμένουν στον σταθμό που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με τον κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Νωρίτερα σήμερα ένα ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά σε μονάδες ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.