Πρόσβαση στο διαδίκτυο απέκτησε μια απομακρυσμένη φυλή που ζει στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου κάτι που όπως φαίνεται έχει επηρεάσει ήδη σημαντικά την καθημερινότητά τους και μάλιστα όχι πάντα με θετικά αποτελέσματα.

Πρόκειται για τη φυλή Marubo οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν σε διάσπαρτους οικισμούς δίπλα στον ποταμό Itui στη Βραζιλία και χάρη στον Ίλον Μασκ απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των δορυφόρων Starlink τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, καθώς οι μέρες περνούν οι ντόπιοι αρχίζουν όλο και περισσότερο να συνειδητοποιούν τη δύναμη του διαδικτύου με τα καλά του αλλά και με τα μεγάλα του προβλήματα που μέχρι πρότινος τα αγνοούσαν. Αρκετοί έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής απάτης, ξοδεύουν αρκετό χρόνο σερφάροντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram κάτι που τους κάνει περισσότερο τεμπέληδες ενώ κυρίως οι νέοι έχουν εθιστεί στο πορνό.

Ο 40χρονος Enoque Marubo, είπε στους δημοσιογράφους από τους New York Times πώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο ανάγκασε τη φυλή να αλλάξει και να μεταμορφωθεί δραστικά.

«Άλλαξε τη ρουτίνα τόσο πολύ που ήταν επιζήμιο. Στο χωριό αν δεν κυνηγάς, δεν ψαρεύεις και δεν φυτεύεις, δεν τρως» είπε.

Ένα άλλο μέλος της φυλής ο Alfredo Marubo αποκάλυψε πώς η ξαφνική έκθεση στην πορνογραφία πυροδότησε μια ανησυχητική σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ των ντόπιων - ιδιαίτερα νεαρών ανδρών και γυναικών. Επίσης, άρχισαν να μοιράζονται μεταξύ τους άσεμνες εικόνες και βίντεο σε ομαδικές συνομιλίες.

Ο αρχηγός της φυλής Tsainama Marubo, είπε ότι το Διαδίκτυο έχει τώρα κάνει τους ανθρώπους στην κοινότητά της να είναι τεμπέληδες.

Είπε: «Όταν έφτασε [το διαδίκτυο], όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Αλλά τώρα, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Οι νέοι έχουν τεμπελιάσει λόγω του Διαδικτύου. Μαθαίνουν τους τρόπους των λευκών ανθρώπων» είπε ο TamaSay Marubo.

Ο Kâipa Marubo, πατέρας τριών παιδιών, δήλωσε ότι ανησυχεί για τα παιδιά του που παίζουν βιντεοπαιχνίδια με πυροβολισμούς, φοβούμενος ότι μπορεί να θελήσουν να μιμηθούν τις επιθέσεις.

Ωστόσο, η χρήση του διαδικτύου έχει και τα καλά του αφού οι Marubo μπορούν πλέον να έχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ιατρική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της αερομεταφοράς, ενώ πριν χρειαζόταν μέρες για να φτάσει ένα ελικόπτερο στο σημείο. Επίσης, οι ντόπιοι ανακάλυψαν ότι μπορούσαν πλέον να έρθουν σε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά τους άμεσα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τα μέλη μπορούν να περιηγηθούν στο διαδίκτυο για δύο ώρες το πρωί και πέντε ώρες το απόγευμα και όλη την ημέρα τις Κυριακές. Το Starlink του Ίλον Μασκ έγινε διαθέσιμο στη Βραζιλία το 2022, επτά χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του.

Ο Enoque, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει σε μεγάλες πόλεις και να δει τον σύγχρονο τρόπο ζωής, πίστευε ότι το διαδίκτυο θα μπορούσε να βοηθήσει μαζικά τις απομακρυσμένες περιοχές της φυλετικής του κοινότητας - ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επικοινώνησε με αρκετούς ακτιβιστές στη Βραζιλία που εργάζονται για την ανάπτυξη του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και κατάφερε να εξασφαλίσει 20 μονάδες Starlink από την Αμερικανίδα φιλάνθρωπο Allyson Reneau.

Παρά ωστόσο τις αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου ο Enoque πιστεύει ότι «θα φέρει πολύ περισσότερο οφέλη παρά αρνητικά» ενώ αρκετοί είναι αυτοί που πλέον δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό με τον TamaSay να καταλήγει «Σας παρακαλώ μη μας κόψετε το διαδίκτυο».

Πηγή: skai.gr

