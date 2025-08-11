Οι Παλαιστίνιοι ανέφεραν τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς των τελευταίων εβδομάδων τη Δευτέρα σε περιοχές ανατολικά της πόλης της Γάζας, λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αναμένει να ολοκληρώσει μια νέα διευρυμένη επίθεση κατά της Χαμάς «αρκετά γρήγορα», σημειώνει το Reuters.

Μια αεροπορική επιδρομή σκότωσε επίσης έξι δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και τον ανταποκριτή του Al Jazeera, Anas Al Sharif, σε μια σκηνή στο νοσοκομειακό συγκρότημα Al Shifa της πόλης της Γάζας, το πιο θανατηφόρο χτύπημα εναντίον δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια μιας ισραηλινής εκστρατείας που διαρκεί πάνω από 22 μήνες.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ισραηλινά τανκς και αεροπλάνα σφυροκόπησαν τη Δευτέρα τη Σάμπρα, τη Ζεϊτούν και τη Σετζάγια, τρία ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας στο βόρειο τμήμα της επικράτειας, ωθώντας πολλές οικογένειες δυτικά από τα σπίτια τους.

Ορισμένοι κάτοικοι της πόλης της Γάζας είπαν ότι ήταν μια από τις χειρότερες νύχτες των τελευταίων εβδομάδων, αυξάνοντας τους φόβους για στρατιωτικές προετοιμασίες για μια βαθύτερη επίθεση στην πόλη τους, η οποία, σύμφωνα με τη Χαμάς, φιλοξενεί πλέον περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους μετά τον εκτοπισμό των κατοίκων από τα βόρεια άκρα του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του επιτέθηκαν εναντίον μαχητών της Χαμάς στην περιοχή. Δεν υπήρχαν ενδείξεις επί του εδάφους ότι οι δυνάμεις κινούνται βαθύτερα στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο της πρόσφατα εγκεκριμένης ισραηλινής επίθεσης, η οποία δεν αναμενόταν να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες.

«Ακούστηκε σαν να ξαναρχίζει ο πόλεμος», τόνισε ο Amr Salah, 25 ετών. «Τα τανκς έριξαν οβίδες σε σπίτια και αρκετοί πύραυλοι προσγειώθηκαν σε κάποιους δρόμους στην ανατολική Γάζα», δήλωσε στο Reuters μέσω μιας εφαρμογής chat.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του την Κυριακή κατέστρεψαν ένα σημείο ανατολικά της πόλης της Γάζας, το οποίο χρησιμοποιούσε η Χαμάς για να εκτοξεύει ρουκέτες προς ισραηλινές κοινότητες στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Εντολή για επιτάχυνση της επίθεσης

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επιταχύνει τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση.

«Θέλω να τερματίσω τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό και γι' αυτό έδωσα εντολή στον IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας) να συντομεύσουν το χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας», δήλωσε.

Τα νέα σχέδια έχουν προκαλέσει συναγερμό στο εξωτερικό, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να λέει τη Δευτέρα ότι προαναγγέλλουν «μια καταστροφή πρωτοφανούς σοβαρότητας» και «μια κίνηση προς έναν ατέρμονο πόλεμο».

Την Παρασκευή, η Γερμανία, βασικός ευρωπαϊκός σύμμαχος, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα. Η Βρετανία και άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι κάλεσαν το Ισραήλ να επανεξετάσει την απόφασή του να κλιμακώσει τη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

Ο Μάικ Χάκαμπι, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters ότι ορισμένες χώρες φαίνεται να ασκούν πίεση στο Ισραήλ και όχι στη Χαμάς, η φονική επίθεση της οποίας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο.

Η προγραμματισμένη επίθεση του Ισραήλ συμπίπτει με την επιδείνωση της πείνας στη Γάζα.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας της περιοχής δήλωσε ότι πέντε ακόμη άνθρωποι πέθαναν από υποσιτισμό στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες. Αυτό αύξησε τον αριθμό των θανάτων από πείνα σε 222, συμπεριλαμβανομένων 101 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε το υπουργείο.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει κλιμακώσει την είσοδο βοήθειας και εμπορικών αγαθών στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ λένε ότι η βοήθεια είναι ένα κλάσμα αυτού που χρειάζεται η Γάζα.

Νεκροί 6 δημοσιογράφοι

Το Al Jazeera ανακοίνωσε το βράδυ χθες Κυριακή πως πέντε μέλη δημοσιογραφικού συνεργείου του, συμπεριλαμβανομένου ανταποκριτή πολύ γνωστού στους τηλεθεατές του, έχασαν τη ζωή τους όταν ο στρατός του Ισραήλ έπληξε «στοχευμένα» σκηνή την οποία χρησιμοποιούσαν στην πόλη της Γάζας.

Επιπλέον, σκοτώθηκε και ο ντόπιος δημοσιογράφος Mohammad Al-Khaldi, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών δημοσιογράφων σε έξι.

Πηγή: skai.gr

