Μόσχα: «Η Σύνοδος Κορυφής Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα θα φέρει ελπίδα»

Ο Ρώσος ειδικός προεδρικός απεσταλμένος και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), Κίριλ Ντμίτριεφ (στο κέντρο της φωτό με Στιβ Ουίτκοφ και Γιούρι Ουσάκοφ), εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η επερχόμενη σύνοδος κορυφής στις 15 Αυγούστου 2025 μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα «θα φέρει ελπίδα, ειρήνη και παγκόσμια ασφάλεια», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «κάποιοι επιχειρούν να τη σαμποτάρουν».



«Οι νεοσυντηρητικοί και άλλοι πολεμοκάπηλοι δεν θα χαμογελούν στις 15 Αυγούστου 2025. Ο διάλογος Πούτιν-Τραμπ θα φέρει ελπίδα, ειρήνη και παγκόσμια ασφάλεια» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ένα emoji με περιστέρι της ειρήνης.

Ο Ντμίτριεφ κοινοποίησε επίσης μια ανάρτηση που επισημαίνει τη ρωσική πολιτιστική κληρονομιά και ιστορική παρουσία στην Αλάσκα, συνοδευόμενη από ρωσικές και αμερικανικές σημαίες.

Neocons and other warmongers won’t be smiling on Aug 15, 2025. Putin-Trump dialogue will bring hope, peace and global security. 🕊️ — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 10, 2025

Προειδοποιήσεις

Το Σάββατο ο Ντμίτριεφ αναγνώρισε την πιθανότητα η συνάντηση να μην πραγματοποιηθεί τελικά. Ισχυρίστηκε ότι «ορισμένες χώρες που επένδυσαν στην παράταση της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες για να αποτρέψουν τη διεξαγωγή των συνομιλιών».

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα αναμένεται να επικεντρωθεί στην εύρεση μιας πορείας προς τη μακροπρόθεσμη ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά οι προσδοκίες είναι χαμηλές λόγω των εδαφικών απαιτήσεων του Βλαντίμιρ Πούτιν και του παραμερισμού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Ευρώπης.

«Όχι» σε συζητήσεις για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία»

Δεν μπορεί να γίνουν συζητήσεις για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία, είναι στο μεταξύ το μήνυμα της Ευρώπης στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Πούτιν ενόψει της συνόδου κορυφής της Αλάσκας. Οι Ευρωπαίοι ασκούν πιέσεις στην Ουάσινγκτον προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνάμεων της Γηραιάς Ηπείρου επιμένουν να συμμετάσχει το Κίεβο στις αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις.

Το Κίεβο πρέπει να συμμετέχει σε κάθε συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διεμήνυσε τη Δευτέρα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η Ρωσία πρέπει να αντιληφθεί ότι η Δύση δεν αποδέχεται τις ρωσικές απαιτήσεις, που σχετίζονται με παράδοση εδαφών από την Ουκρανία ξεκαθάρισε. Αποφάσεις για την Ουκρανία θα πρέπει να ληφθούν με τη συμμετοχή της, σημείωσε.

Έχω πολλούς φόβους, και μεγάλες ελπίδες για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα τόνισε ο Πολωνός πρωθυπουργός.



Η Ευρώπη παραμένει ενωμένη στην προσέγγισή της στις ουκρανικές ειρηνευτικές διαβουλεύσεις, επισήμανε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να συμβουλευτούν τους Ευρωπαίους εταίρους τους πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα, είπε.

Επίσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους του, κυρίως τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που επίσης έχουν παραμερισθεί από τις συνομιλίες, να ορίσουν μια κοινή προσέγγιση. Μια «έκτακτη σύνοδος» με βιντεοδιάσκεψη είναι εξάλλου προγραμματισμένη για σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών χωρών της ΕΕ και τον Ουκρανό ομόλογό τους.

Η αμερικανική στάση

Οι ΗΠΑ εργάζονται για να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τους ομολόγους του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Ουκρανίας, δήλωσε στο μεταξύ την Κυριακή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καθώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας ασκούν πίεση για να είναι ο Ζελένσκι παρών στην αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής.

«Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως δεν θα καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, τον Ουκρανό ηγέτη, και ο πρόεδρος (Τραμπ) κατάφερε να το αλλάξει αυτό», υποστήριξε ο Τζέι Ντι Βανς στη διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Fox News, που μεταδόθηκε χθες, Κυριακή.

Η αμερικανική κυβέρνηση, πρόσθεσε, εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

«Υποσημείωση της ιστορίας»

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κατακλύζονται από ανησυχία ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα διαιρέσει χειρουργικά τη διατλαντική συμμαχία και θα αποκτήσει ό,τι θέλει στην Ουκρανία, αναφέρει στο μεταξύ σε ανάλυσή του το CNN. Παραλληλίζει δε, τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Νέβιλ Τσάμπερλεν που είχε συνάψει συμφωνία ειρήνης με τον Χίτλερ.

Πριν από την αιφνίδια ανακοινωθείσα σύνοδο κορυφής της Αλάσκας την Παρασκευή μεταξύ του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ, ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια, δήλωσε στο δίκτυο: «Κινδυνεύουμε να αποτελέσουμε υποσημείωση της ιστορίας».

Πηγή: skai.gr

