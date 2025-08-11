Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε μακρά συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο τους συζήτησαν τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο και συμφώνησαν να συναντηθούν τον Σεπτέμβριο, σημειώνει το Reuters.

«Είναι σημαντικό ότι η Ινδία υποστηρίζει τις ειρηνευτικές μας προσπάθειες και συμμερίζεται τη θέση ότι όλα όσα αφορούν την Ουκρανία πρέπει να αποφασίζονται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας», έγραψε στο Χ.

«Είναι σημαντικό ότι κάθε ηγέτης που έχει απτή επιρροή στη Ρωσία στέλνει τα αντίστοιχα μηνύματα στη Μόσχα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

