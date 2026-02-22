NYT: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζεται για το σενάριο της δολοφονίας του και αναβαθμίζει τον Λαριτζανί

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του για το πώς να δράσουν σε περίπτωση που δολοφονηθεί σε ενδεχόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, αναφέρουν οι New York Times, περιγράφοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνουν πολλαπλά επίπεδα διαδοχής και επείγουσες αλυσίδες διοίκησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού μέσου, κατά την κορύφωση των πανεθνικών διαδηλώσεων τον προηγούμενο μήνα και εν μέσω αυξανόμενων απειλών στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ, ο Χαμενεΐ αναβάθμισε τον μακροχρόνιο πιστό του συνεργάτη Αλί Λαριτζανί, πρώην διοικητή της Φρουρών της Επανάστασης και έμπειρο πολιτικό, σε κεντρικό ρόλο, τοποθετώντας τον ουσιαστικά στο τιμόνι των κρατικών υποθέσεων.

Επικαλούμενοι συνεντεύξεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης και πρώην διπλωμάτες, οι New York Times αναφέρουν ότι ο Λαριτζανί έχει επιβλέψει την καταστολή των διαδηλώσεων, έχει διαχειριστεί τις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά με την Ουάσιγκτον και έχει συντονιστεί με συμμάχους όπως η Ρωσία, το Κατάρ και το Ομάν.

Επίσης, φέρεται να ηγείται των στρατηγικών σχεδίων πολέμου, καθώς το Ιράν προετοιμάζεται για πιθανές επιθέσεις των ΗΠΑ.

Ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ορίσει πολλαπλά επίπεδα διαδοχής για σημαντικές στρατιωτικές και πολιτικές θέσεις και έχει μεταβιβάσει εξουσίες λήψης αποφάσεων σε έναν στενό κύκλο συνεργατών σε περίπτωση που διακοπούν οι επικοινωνίες ή δολοφονηθεί.

Παρά το γεγονός ότι ο Λαριτζανί δεν θεωρείται πιθανός διάδοχος του ανώτατου ηγέτη, καθώς δεν είναι ανώτερος σιίτης κληρικός, περιγράφεται ως ένας από τους πιο έμπιστους διαχειριστές κρίσεων του Χαμενεΐ.

Το Ιράν έχει θέσει τις ένοπλες δυνάμεις σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, έχει τοποθετήσει συστήματα πυραύλων κοντά στο Ιράκ και κατά μήκος του Περσικού Κόλπου και έχει διεξαγάγει στρατιωτικές ασκήσεις προετοιμασίας για ενδεχόμενη σύγκρουση, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο ίδιος ο Χαμενεΐ έχει προειδοποιήσει δημοσίως ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή απάντηση.



