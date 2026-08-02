Την εικόνα της εκτεταμένης καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά σε Βοιωτία και Αττική αποτυπώνει σε ανάρτησή του ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, επισημαίνοντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα καταδεικνύουν την εξαιρετικά μεγάλη ένταση και έκτασή της.

Όπως αναφέρει, τα νεότερα στοιχεία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι πλέον εξαιρετικά πιθανό – αν όχι σχεδόν βέβαιο – να χαρακτηριστεί ως «μέγα-πυρκαγιά» (megafire), όρος που χρησιμοποιείται για πυρκαγιές εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που καταγράφηκαν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η συνολική έκταση που έχει επηρεαστεί από τη φωτιά εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Πηγή: skai.gr

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