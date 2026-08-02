Η επιτυχημένη παράσταση «Fallen Angels» με τις Ρόουζ Μπερν και Κέλι Ο'Χάρα μεταφέρεται στο σινεμά

Η αναβίωση του θεατρικού έργου «Fallen Angels» του Νόελ Κάουαρντ (Noël Coward) στο Μπρόντγουεϊ, με πρωταγωνίστριες την υποψήφια για Όσκαρ, Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne) και τη βραβευμένη με Tony, Κέλι Ο'Χάρα (Kelli O’Hara), έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο.

Η παραγωγή της Roundabout Theatre Company σε σκηνοθεσία Σκοτ Έλις (Scott Ellis), βιντεοσκοπήθηκε στο θέατρο Todd Haimes της Νέας Υόρκης. Τιμήθηκε με το Βραβείο Tony Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών, ανάμεσα σε συνολικά πέντε υποψηφιότητες.

Το έργο, που ανέβηκε για πρώτη φορά το 1925, εστιάζει σε δύο γυναίκες της υψηλής κοινωνίας οι οποίες, εκμεταλλευόμενες τη μονοήμερη απουσία των συζύγων τους, θυμούνται τις προγαμιαίες περιπέτειές τους... με τον ίδιο άντρα, ο οποίος, μάλιστα, ενδέχεται να βρίσκεται καθ' οδόν από τη Γαλλία για να τις επισκεφθεί.

Η μεταφορά της παράστασης στη μεγάλη οθόνη αποτελεί παραγωγή της Trafalgar Releasing σε συνεργασία με το BroadwayHD.

«Ήταν κάτι το πολύ ξεχωριστό να συμμετέχω στη μαγική αναβίωση του «Fallen Angels» από τον Σκοτ Έλις και είναι πραγματικά υπέροχο που το κοινό θα μπορέσει να την απολαύσει χάρη στην κινηματογραφική διανομή της Trafalgar», δήλωσε η Ρόουζ Μπερν, προσθέτοντας: «Η εκπληκτική κωμωδία του Νόελ Κάουαρντ προσφέρει την απόλυτη ψυχαγωγική απόδραση».

Μαζί με τις δύο πρωταγωνίστριες εμφανίζονται η Τρέισι Τσίμο (Tracee Chimo), ο βραβευμένος με Emmy Μαρκ Κονσουέλος (Mark Consuelos) στο ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ, ο υποψήφιος για Tony Κρίστοφερ Φιτζέραλντ (Christopher Fitzgerald) και ο Άασιφ Μάντβι (Aasif Mandvi).

Από την πλευρά της, η Κέλι Ο'Χάρα ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένη που αυτή η υπέροχη, πανέξυπνη κωμωδία θα προβληθεί στους λάτρεις του θεάτρου σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική αλλά και διεθνώς. Ο Νόελ Κάουαρντ ήταν μια ιδιοφυΐα της κωμωδίας και το «Fallen Angels» αποτελεί μια απολαυστική απόδραση στην ανεμελιά την οποία ελπίζουμε ότι το κοινό θα απολαύσει εξίσου πολύ στη μεγάλη οθόνη, όπως την απόλαυσε και στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ».

Σύμφωνα με το WhatsOnStage, η κινηματογραφική πρεμιέρα του «Fallen Angels» σε επιλεγμένες αίθουσες παγκοσμίως έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τις 22 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.