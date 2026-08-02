Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σταθαίικα Άργους

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σταθαίικα Άργους, σήμερα 2 Αυγούστου 2026, περίπου στις 09:30.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος μέρος 42 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 2 αεροσκάφη.



Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.

Πηγή: skai.gr

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