Το τραγούδι Rein Me In της Ολίβια Ντιν και του Σαμ Φέντερ κατέρριψε ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το τραγούδι Rein Me In της Ολίβια Ντιν και του Σαμ Φέντερ κατέρριψε το ρεκόρ που καταγράφηκε τη δεκαετία του 1950 για το single με τη μεγαλύτερη παραμονή στο νούμερο ένα του chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, έγραψε ιστορία αφού πέρασε 19 μη συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Chart.

Ξεπέρασε τη μπαλάντα "I Believe" του Φρανκ Λέιν, που κατείχε τον τίτλο του τραγουδιού με τη μεγαλύτερη παραμονή στο νούμερο στο chart εδώ και 73 χρόνια. Το "I Believe" ήταν επί 18 εβδομάδες στην κορυφή του chart το 1953.

Ο βραβευμένος μουσικός Σαμ Φέντερ, στον οποίο απονεμήθηκε βραβείο για την κατάρριψη του ρεκόρ δήλωσε: «Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πολύ την Ολίβια Ντιν και τους θαυμαστές που έκαναν αυτό το τραγούδι τόσο μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι καταρρίψαμε το ρεκόρ του Ηνωμένου Βασιλείου!»

Ο Φέντερ έγραψε το Rein Me In για το άλμπουμ του People Watching, το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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