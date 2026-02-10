Είναι μακέτο τούτο το έργο; Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στο Truth Social σχέδια της τεράστιας, όσο και αμφιλεγόμενης, αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.



«Δύο όψεις της Μεγάλης Αίθουσας Χορού που κατασκευάζεται στην περιοχή του υπέροχου Λευκού Οίκου μας — Είναι εντός προϋπολογισμού και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα! Όταν ολοκληρωθεί, θα είναι η καλύτερη Αίθουσα Χορού που έχει κατασκευαστεί ποτέ στον κόσμο, μια Αίθουσα που επεδίωκαν οι Πρόεδροι για πάνω από 150 χρόνια — και τώρα την αποκτούν ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ! Λόγω των πρωτοφανών δομικών χαρακτηριστικών της, καθώς και των χαρακτηριστικών ασφαλείας και προστασίας, θα χρησιμοποιηθεί επίσης για μελλοντικές Προεδρικές Ορκωμοσίες. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Η αίθουσα πάντως προκαλεί αντιδράσεις, καθώς θα κυριαρχεί της κύριας πτέρυγας του Λευκού Οίκου ως μέγεθος, ενώ θα κοστίσει περίπου 400 εκατ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.