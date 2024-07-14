Κάποιες προεκλογικές εκστρατείες κρίνονται από συγκεκριμένες στιγμές, σχολιάζουν αναλυτές μετά τη δολοφονική επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια, σημειώνοντας ότι κάποια χρονικά σημεία αλλάζουν αμετάκλητα το πολιτικό τοπίο, αναγκάζοντας τους εμπλεκόμενους να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους σε νέα βάση.

Η απόπειρα κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ είναι η πιο σημαντική στιγμή των τελευταίων δεκαετιών, σημειώνει η Telegraph.

Στα δευτερόλεπτα αφότου ακούστηκαν πυροβολισμοί έγινε σαφές ότι όλα είχαν αλλάξει.

Μια ιστορική εικόνα, που καταγράφηκε από φωτογράφο του Associated Press, δείχνει τον Τραμπ να σκοντάφτει, να στάζει αίμα και να περιβάλλεται από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Λίγες στιγμές μετά την απόπειρα, ο πρώην πρόεδρος σήκωσε τη γροθιά του, με τα χείλη του να σχηματίζουν μια λέξη «Fight».

⚠️ URGENT ⚠️



Vidéo montrant Donald #Trump debout comme un lion après s’être fait tirer dessus en Pennsylvanie.



L’oreille en sang, il brave l’adversité et continue à haranguer la foule.



Les hommes soja gaucho-« progressistes » envisagent de porter plainte pour masculinisme. pic.twitter.com/lzj0LqYmJO — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) July 13, 2024

Αυτό που συνέβη στην Πενσιλβάνια ήταν η πρώτη σοβαρή απόπειρα δολοφονίας για τη ζωή Αμερικανού προέδρου μετά τον πυροβολισμό του Ρόναλντ Ρίγκαν τον Μάρτιο του 1981.

Η διαρκής απειλή βίαιου θανάτου είναι κάτι σαν επαγγελματικός κίνδυνος για τους Αμερικανούς ανώτατους διοικητές και τέσσερις εν ενεργεία πρόεδροι έχουν βρει τον θάνατο.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το περιστατικό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη φετινή προεδρική κούρσα.

Ο Τραμπ έχει χτίσει την εκστρατεία του στην ιδέα ότι όλοι θέλουν να τον καταρρίψουν. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, δικαστές, πολιτικοί αντίπαλοι και δημοσιογράφοι έχουν όλοι κατηγορηθεί ότι προσπάθησαν να χτυπήσουν την εκστρατεία του και να εμποδίσουν την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Πολλοί από αυτούς τους ισχυρισμούς δικαίως αμφισβητήθηκαν. Αλλά μετά το περιστατικό στην Πενσιλβάνια, ακόμη και οι χειρότεροι εχθροί του Τραμπ δεν μπορούν να αρνηθούν ότι υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν να τον δουν νεκρό παρά να επανεκλεγεί.

Όπως συνέβη με τον Ρίγκαν, ο Τραμπ μπορεί να περιμένει ώθηση στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ήδη έδειχναν ότι ο Ρεπουμπλικανός μπορεί να ξανακερδίσει τον Νοέμβριο.

Αν η ιστορία μπορεί να δείξει κάτι, τα γεγονότα στην Πενσιλβάνια θα ενισχύσουν την υποψηφιότητά του.

Τους μήνες μετά τον πυροβολισμό του Ρόναλντ Ρίγκαν, ο νεοεκλεγείς Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είδε μια άνοδο των δημοσκοπήσεων κατά οκτώ μονάδες.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ θα μιλήσει στους υποστηρικτές του στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν, για να ανακοινώσει τον υποψήφιο αντιπρόεδρο στο εθνικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Τα μέτρα ασφαλείας, που είναι ήδη αυστηρά, πιθανότατα θα ενισχυθούν περαιτέρω ως απάντηση σε αυτό που συνέβη, το γεγονός που παρά λίγο να τερματίσει τη ζωή του υποψηφίου.

Αλλά και η ρητορική θα είναι διαφορετική. Οι υποστηρικτές του Τραμπ ισχυρίζονται ήδη ότι η απόπειρα δολοφονίας είναι η τελευταία μάχη στον πόλεμό του για τη διάσωση των ΗΠΑ και αυτό το πλαίσιο θα κυριαρχήσει τώρα στην εκστρατεία.

Λίγα λεπτά αφότου συνέβη η απόπειρα, ο γιος του πρώην προέδρου δημοσίευσε φωτογραφία του πατέρα του να οδηγείται μακριά, με τη λεζάντα: «Δεν θα σταματήσει ποτέ να παλεύει για να σώσει την Αμερική». Αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, ο ο Τραμπ είπε ότι είναι «απίστευτο το γεγονός ότι μια τέτοια πράξη μπορεί να λάβει χώρα στη χώρα μας».

Το νόημα αυτής της δήλωσης είναι προφανές: ότι η Αμερική είναι διαλυμένη και ότι θα το διορθώσει με τη βοήθεια των υποστηρικτών του.

Η απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ είναι μια έντονη υπενθύμιση του πώς μια μοναδική στιγμή μπορεί να ανατρέψει μια ήδη καταιγιστική εκστρατεία.

Οποιαδήποτε αμφιβολία ότι ο Τραμπ θα επικρατήσει στις φετινές εκλογές υποχωρεί τώρα και οι γκάφες του Μπάιντεν -αν και αναμφίβολα τραγικές- φαίνονται πλέον άσχετες.

Όσοι ζούσαν το 1963 εξακολουθούν να ρωτούν ο ένας τον άλλον τι έκαναν όταν άκουσαν τον πυροβολισμό του John F Kennedy.

Στις επόμενες δεκαετίες, θα ρωτούν: «Πού ήσουν όταν η σφαίρα έχασε τον Τραμπ;»

