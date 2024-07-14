Το FBI κατονόμασε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η έρευνα είναι ανοιχτή. Καλεί τους πολίτες που έχουν πληροφορίες οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν την έρευνα να υποβάλουν φωτογραφίες ή βίντεο.

Σύμφωνα με την Washinghton Post, η οποία επικαλείται τον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας, ο δράστης της επίθεσης είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο δράστης, που έπεσε νεκρός από τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών αφού πυροβόλησε κατά του Τραμπ, ήταν ένας 20χρονος από την Πενσιλβάνια, αλλά δεν είχε γίνει γνωστό το όνομά του, ούτε και τα κίνητρά του.

Ωστόσο, είχε ταυτοποιηθεί με βάση βιομετρήσεις και το DNA.

Βίντεο στην πλατφόρμα X έδειχνε τον δράστη να κείτεται νεκρός, ενώ φωτογραφία στην ίδια πλατφόρμα δείχνει την αστυνομία να απομακρύνει τον ένοπλο.

Η επίθεση έγινε περί τις 18:15 (τοπική ώρα· 01:15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σώματος.

«Σήμερα το βράδυ σημειώθηκε αυτό που χαρακτηρίζουμε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια ενεργή σκηνή εγκλήματος» τόνισε ο Κέβιν Ροζέκ, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου του FBI στην Πενσιλβάνια, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ροζέκ επισήμανε ότι το FBI ερευνά το κίνητρο του δράστη και να διευκρινιστεί αν εμπλέκονται και άλλοι στην απόπειρα.

Ο αξιωματούχος του FBI υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή.

Το ιστορικό της απόπειρας

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος έγινε στόχος δολοφονικής απόπειρας το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια συγκέντρωσής του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Ένοπλος και τουλάχιστον ένα μέλος του ακροατηρίου σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ενώ άλλοι δύο παρευρισκόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο Τραμπ είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πυροβολήθηκε και χτυπήθηκε από μια σφαίρα στο «πάνω μέρος του δεξιού μου αυτιού».

Η μυστική υπηρεσία είπε ότι ο πρώην πρόεδρος είναι ασφαλής, αφού βγήκε εσπευσμένα από τη σκηνή με αίμα στο πρόσωπό του. Εκπρόσωπος είπε ότι ο Τραμπ είναι «καλά» μετά την «αποτρόπαια πράξη».

Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία, ο δράστης πυροβόλησε πολλές φορές από «ανυψωμένη θέση» έξω από τη συγκέντρωση προτού σκοτωθεί από πράκτορες. Πηγές είπαν στο CNN ότι ο δράστης βρισκόταν στην ταράτσα ενός κτιρίου ακριβώς έξω από το χώρο της ομιλίας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν μια «αιματοβαμμένη» και χαοτική σκηνή. «Είναι σκέτη παράνοια», είπε ένας από τους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον Τραμπ μετά τον πυροβολισμό. Ο Μπάιντεν κατήγγειλε τη βία σε δηλώσεις του το βράδυ του Σαββάτου και είπε ότι είναι «ευγνώμων» που ο Τραμπ είναι ασφαλής. Ο Μπάιντεν, ο οποίος σχεδίαζε να μείνει στο Ντέλαγουερ για το Σαββατοκύριακο, επιστρέφει στον Λευκό Οίκο εσπευσμένα, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να ενημερώνεται.

Μήνυμα στο X έστειλε και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα: «Δεν υπάρχει καμία απολύτως θέση για πολιτική βία στη δημοκρατία μας. Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς συνέβη, θα πρέπει όλοι να είμαστε ανακουφισμένοι που ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να δεσμευτούμε ξανά στην ευγένεια και τον σεβασμό στην πολιτική μας. Η Μισέλ και εγώ του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση».

Την πληροφορία ότι ο ένοπλος που άνοιξε πυρ βρισκόταν εκτός της περιμέτρου ασφαλείας της μυστικής υπηρεσίας έδωσε νωρίτερα στο CNN ο εισαγγελέας της κομητείας Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας, Ρίτσαρντ Γκόλντιγκερ. «Δεν γνωρίζω πώς έφθασε εκεί, ή πού ήταν, πάντως βρισκόταν εκτός» του χώρου όπου γινόταν η προεκλογική εκδήλωση, εξήγησε.

Ο φερόμενος ως δράστης πυροβόλησε επανειλημμένα από υπερυψωμένη θέση «έξω από τον χώρο της συγκέντρωσης», ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν άντρα με ρούχα παραλλαγής και με όπλο στα χέρια να περπατάει γύρω από τον χώρο που γινόταν η ομιλία.

Όπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης ο ένοπλος βρισκόταν στην οροφή ενός εργοστασίου σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον χώρο που διεξαγόταν η προεκλογική ομιλία.

Η προεκλογική ομάδα του Τραμπ ανακοίνωσε πως ο υποψήφιος σκοπεύει να μεταβεί στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, το οποίο ξεκινά αύριο Δευτέρα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά» και «ανυπομονεί να σας συναντήσει όλους στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν όπου θα διεξαχθεί αυτό το μεγάλο συνέδριο από τις 15 ως τις 18 Ιουλίου», επεσήμαναν η προεκλογική ομάδα του υποψήφιου και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

