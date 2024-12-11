Κάποτε ο Ντόναλντ Τραμπ υπέθεσε δημόσια ότι το δεν θα ονομαστεί ποτέ «Πρόσωπο της Χρονιάς» του ειδησεογραφικού περιοδικού Time.

Τώρα, η τιμή θα του γίνει δύο φορές, σύμφωνα με το CNN.

Το Time θα επιλέξει την Πέμπτη, τον Τραμπ ως Πρόσωπο της Χρονιάς, για φέτος, αναγνωρίζοντας τον εκλεγμένο πρόεδρο ως το άτομο ή την ομάδα που θεωρείται ότι άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή στις παγκόσμιες υποθέσεις «για καλό ή για κακό». Για να γιορτάσει τα αποκαλυπτήρια του εξωφύλλου του περιοδικού, ο Τραμπ θα χτυπήσει το κουδούνι των εγκαινίων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, δήλωσε στο CNN πηγή. Ο Τραμπ συμμετείχε σε ευρείας κλίμακας συνέντευξη στο περιοδικό τον περασμένο μήνα.

Η επιλογή του Τραμπ για το 2024 αντικατοπτρίζει την πρώτη του αναγνώριση το 2016, όταν το Time τον ανακήρυξε Πρόσωπο της Χρονιάς μετά την απροσδόκητη άνοδό του στην προεδρία. Αυτή τη φορά, η αποκάλυψη κλείνει μια αξιοσημείωτη επιστροφή και μια αναζωπύρωση που έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει τη σύγχρονη αμερικανική πολιτική.

Παρά το γεγονός ότι φθίνει η κυκλοφορία του περιοδικού, το Πρόσωπο της Χρονιάς του Time παραμένει ετήσιος πολιτιστικός λίθος και η διάκριση έχει γίνει εμμονή για τον Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια. Ένα εξώφυλλο του Time που τον ανακήρυξε Πρόσωπο της Χρονιάς το 2009 κρεμάστηκε σε πολλά από τα μπαστούνια του γκολφ, ανέφερε η Washington Post σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, αν και δεν τυπώθηκε ποτέ τέτοιο τεύχος.

Μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, ο Τραμπ ενίσχυε τους λογαριασμούς που υποδηλώνουν ότι θα έπρεπε να είναι αυτός το Πρόσωπο της Χρονιάς. Επέκρινε το περιοδικό το 2011, επειδή επέλεξε το «The Protester» σε ένα νεύμα για τις επαναστάσεις που ξέσπασαν σε όλο τον αραβικό κόσμο και το κίνημα Occupy στις ΗΠΑ. Ένα χρόνο αργότερα, είπε ότι το Time είχε «χάσει κάθε αξιοπιστία» επειδή απέτυχε να τον συμπεριλάβει στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή της χρονιάς. Ο Τραμπ έχει, επίσης, διαμαρτυρηθεί ιδιωτικά για τις επιλογές, ιδίως όταν κέρδισε η Τέιλορ Σουίφτ το 2023. Ο Τραμπ έχει συχνά προσηλωθεί στη δύναμη που κατέχει η ποπ σταρ και ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μισώ την Τέιλορ Σουίφτ», νωρίτερα αυτό το έτος, αφού η ίδια είπε ότι θα ψηφίσει την Kamala Harris.

Με την πάροδο του χρόνου, ο τίτλος έγινε σύμβολο της κυρίαρχης φήμης και του σεβασμού που ο Τραμπ αναζητούσε, αλλά φαινόταν απρόσιτος. Το 2015, όταν το περιοδικό ανακήρυξε την τότε Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ ως Πρόσωπο της Χρονιάς, έγραψε στο Twitter, «Σας είπα ότι το @TIME Magazine δεν θα με επέλεγε ποτέ ως πρόσωπο της χρονιάς παρόλο που ήμουν το μεγάλο φαβορί», πριν προσθέσει: «Διάλεξαν ένα άτομο που καταστρέφει τη Γερμανία».

Ακόμη και αφού το Time ανακήρυξε τον Τραμπ το πρόσωπο της χρονιάς το 2016 –το οποίο αποκάλεσε «μεγάλη τιμή» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– συνέχισε να παρακολουθεί στενά τα αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ήταν ξανά στη λίστα για τη διάκριση, αλλά δεν θα συμφωνούσε σε συνέντευξη και φωτογράφιση. Το Time αμφισβήτησε την εκδοχή του για τα γεγονότα.

Παρά την τακτική κριτική που ασκεί στα μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ έχει τακτικά παραχωρήσει πρόσβαση σε παλαιού τύπου περιοδικά– συμπεριλαμβανομένου του Time. Κάθισε για μια εκτεταμένη συνέντευξη τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους με το περιοδικό στο κλαμπ του στο Palm Beach. Η Χάρις απέρριψε μια παρόμοια ευκαιρία, είπε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού τον Οκτώβριο.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, ο τίτλος έχει απονεμηθεί σε ένα ευρύ φάσμα προσωπικοτήτων, από αρχηγούς κρατών και ακτιβιστές έως επιχειρηματίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βάναυσους αυταρχικούς ηγέτες. Κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ, εκτός από τον Τζέραλντ Φορντ, έχει ανακηρυχθεί πρόσωπο της χρονιάς τουλάχιστον μία φορά. Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η Χάρις ήταν συν-νικητές, αφού νίκησαν τον Τραμπ το 2020.

Μέλη της οικογένειας του Τραμπ αναμένεται να παραστούν στην εκδήλωση της Πέμπτης, συμπεριλαμβανομένης της Ιβάνκα Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τον προγραμματισμό. Σηματοδοτεί μια σπάνια δημόσια εμφάνιση για την κόρη του εκλεγμένου προέδρου, η οποία υπηρέτησε ως ανώτερος σύμβουλος κατά την πρώτη του θητεία.

