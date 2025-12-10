Λογαριασμός
Καταρρίψεις drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, χωρίς να αναφέρει θύματα ή ζημιές που έχουν προκληθεί.

drones

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν σήμερα από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ένα drone καταρρίφθηκε το απόγευμα και άλλο ένα αργότερα απόψε.

Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν, συμπλήρωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, χωρίς να αναφέρει θύματα ή ζημιές που έχουν προκληθεί.

