Ο δολοφόνος του CEO της UnitedHealthcare μάλλον έφυγε από τη Νέα Υόρκη, εκτιμά η αστυνομία

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης πιστεύει ότι ο άνδρας που πυροβόλησε θανάσιμα τον CEO της UnitedHealth έχει εγκαταλείψει την πόλη, δήλωσε την Παρασκευή η αστυνομική επίτροπος Τζέσικα Τις, καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ένοπλου πέρασε το κρίσιμο όριο των 48 ωρών.

Ο 50χρονος Μπράιαν Τόμσον πυροβολήθηκε πισώπλατα την Τετάρτη σε μια στοχευμένη επίθεση, όπως πιστεύει η αστυνομία. Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα πολλές φωτογραφίες του υπόπτου -ο οποίος διέφυγε από το σημείο, ανέβηκε σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και εξαφανίστηκε στο Σέντραλ Παρκ- και ζήτησε βοήθεια για τον εντοπισμό του.

Οι Αρχές βρήκαν την Παρασκευή στο Σέντραλ Παρκ σακίδιο που πιστεύουν ότι είναι του υπόπτου, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο ανώνυμες αστυνομικές πηγές. Το πεταμένο σακίδιο, πιθανότατα γεμάτο με αποδεικτικά στοιχεία, δεν εντοπίστηκε στην πρώτη έρευνα, αλλά βρέθηκε στη συνέχεια μέσα στο πάρκο των 843 στρεμμάτων, ανέφερε το CNN.

Η Τις είπε σε συνέντευξή της στο CNN ότι οι αρχές πιστεύουν πως ο δράστης έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη, αφού εμφανίστηκε νέο βίντεο που τον δείχνει να φτάνει σε σταθμό λεωφορείων.

Ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης Τζόζεφ Κένι, στην ίδια συνέντευξη, είπε ότι το βίντεο δείχνει τον ύποπτο να παίρνει ταξί που τον μετέφερε σε σταθμό λεωφορείων της Λιμενικής Αρχής κοντά στη Γέφυρα Τζορτζ Ουάσιγκτον στο Άνω Μανχάταν.

«Αυτά είναι διαπολιτειακά λεωφορεία. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να έφυγε από τη Νέα Υόρκη είπε ο Κένι.

Η αστυνομία δεν έχει αναγνωρίσει τον ύποπτο, τουλάχιστον όχι δημοσίως. Πιστεύουν ότι έφτασε στη Νέα Υόρκη 10 ημέρες πριν από τον πυροβολισμό με λεωφορείο της Greyhound που προερχόταν από την Ατλάντα και έκανε τσεκ ιν σε ξενώνα νέων στο Μανχάταν χρησιμοποιώντας ψεύτικη ταυτότητα από το Νιου Τζέρσεϊ, ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης. Το Reuters δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτόν τον λογαριασμό.

Η αστυνομία πρόσφερε αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που οδηγούσαν σε σύλληψη και καταδίκη.

Η αστυνομία αποκάλυψε επίσης ότι ο ύποπτος εντοπίστηκε σε ένα κοντινό Starbucks λίγα λεπτά πριν από τον πυροβολισμό. Οι ερευνητές δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής το κίνητρο της δολοφονίας, αν και η αστυνομία σημείωσε ότι ο δράστης τράπηκε σε φυγή χωρίς να πάρει κανένα από τα υπάρχοντα του θύματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.