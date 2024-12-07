Γαλλία: Ανοίγει και πάλι σήμερα η Παναγία των Παρισίων

Ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων, η Νοτρ-Νταμ, ανοίγει και πάλι τις πύλες του σήμερα, πεντέμισι χρόνια αφού υπέστη μεγάλες ζημιές από μια καταστροφική πυρκαγιά που κατέστρεψε το βέλος και την οροφή του και παραλίγο να προκαλέσει την πλήρη κατάρρευση αυτού του αριστουργήματος της γοτθικής τέχνης.

Ο ηλικίας 860 ετών μεσαιωνικός καθεδρικός ναός, ένα σύμβολο τόσο της Γαλλίας όσο και του Παρισιού, αποκαταστάθηκε επιμελώς, με νέο βέλος και οροφή, έχει επιστρέψει στην παλιά δόξα του και τα λευκά και χρυσά διακοσμητικά στοιχεία του αστράφτουν σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Το βράδυ της 15ης Απριλίου 2019, οι Παριζιάνοι που έσπευσαν επιτόπου και τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν με φρίκη καθώς κατέρρεαν το βέλος και η οροφή του ναού από την πυρκαγιά που απείλησε τα κύρια καμπαναριά και ολόκληρο το κτίσμα, το οποίο μόλις που απέφυγε την πλήρη καταστροφή. «Ο πλανήτης συγκονίσθηκε εκείνη την ημέρα», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πριν από τη σημερινή τελετή για την επαναλειτουργία του. «Το σοκ της επαναλειτουργίας πιστεύω και θέλω να πιστεύω πως θα είναι τόσο ισχυρό όσο και αυτό της πυρκαγιάς, όμως θα είναι ένα σοκ ελπίδας».

Ο Μακρόν, ο οποίος έχει εξασθενήσει από τη βαθιά πολιτική κρίση που διέρχεται η χώρα, θα έχει μια ευκαιρία να ξεχάσει αυτά τα προβλήματα όταν καλωσορίσει τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρίγκιπα της Βρετανίας Ουίλιαμ και δεκάδες αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, περιλαμβανομένου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στην τελετή για την επαναλειτουργία του ναού που πρόκειται να αρχίσει γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας).

Αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ, από το γραφείο του Μακρόν και την Αρχιεπισκοπή του Παρισιού ανακοινώθηκε ότι, εξαιτίας των σφοδρών ανέμων, οι τελετές θα πραγματοποιηθούν όλες στο εσωτερικό του ναού. Ο Μακρόν είχε αρχικά προγραμματίσει να εκφωνήσει μια ομιλία έξω απ' αυτόν.

«Φοβάμαι πως θα καταρρεύσω όταν μπω επειδή θα είναι πολύ συγκινητικό», λέει η Σεσιλιά Ντε Βαργκάς, μέλος της χορωδίας που πρόκειται να πάρει μέρος στην τελετή για την επαναλειτουργία του ναού.

«Παρά το φρικτό που συνέβη, υπάρχει μια θετική πλευρά, όταν βλέπεις πώς όλος ο λαός, όλος ο γαλλικός λαός ανοικοδόμησε τον καθεδρικό ναό με τέτοια ταχύτητα».

«Πολλοί μου έλεγαν, 'δώστε μας πίσω τον καθεδρικό ναό όπως ήταν'. Αλλά θα είναι πολύ πιο όμορφος, υποσχέθηκε εξάλλου μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Παρισίων Λοράν Ούλριχ.

Ο αποκατεστημένος ναός ανοίγει για τους επισκέπτες

Χιλιάδες ειδικοί τεχνίτες, από ξυλουργούς και λιθοξόους μέχρι καλλιτέχνες των βιτρώ, εργάζονταν διαρκώς τα πέντε τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας παλαιές μεθόδους για να αποκαταστήσουν, να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν ό,τι είχε καταστραφεί ή υποστεί ζημιές.

«Η Νοτρ-Νταμ είναι κάτι περισσότερο από ένα παρισινό ή γαλλικό μνημείο. Είναι επίσης ένα παγκόσμιο μνημείο», λέει ο ιστορικός Νταμιάν Μπερν.

«Είναι ένα ορόσημο, ένα έμβλημα, ένα σημείο αναφοράς που καθησυχάζει σ' ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου τα πάντα εξελίσσονται διαρκώς», λέει ο Μπερν, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου για την αποκατάσταση της Νοτρ-Νταμ.

Ο θεμέλιος λίθος του καθεδρικού ναού τέθηκε το 1163 και η οικοδόμησή του συνεχίσθηκε τον επόμενο αιώνα, ενώ αποκαταστάθηκε και του έγιναν προσθήκες το 17ο και το 18ο αιώνα.

Ο Βίκτωρ Ουγκό βοήθησε να γίνει ο καθεδρικός ναός ένα σύμβολο τόσο του Παρισιού όσο και της Γαλλίας, όταν τον χρησιμοποίησε το 1831 ως σκηνικό για το μυθιστόρημά του «Η Παναγία των Παρισίων». Ο Κουασιμόδος, ο κεντρικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος, έχει αποδοθεί σε ταινίες του Χόλιγουντ, μια ταινία κινουμένων σχεδίων του Ντίσνεϊ και σε μιούζικαλ.

Τόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν για την αποκατάστασή του απ' όλο τον κόσμο -περισσότερα από 840 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το γραφείο του Μακρόν- ώστε έχουν απομείνει κεφάλαια για να επενδυθούν περαιτέρω στο κτίριο.

Η Καθολική Εκκλησία περιμένει τώρα ότι ο καθεδρικός ναός θα υποδέχεται περίπου 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.

Αν είναι κανείς τυχερός, θα μπορέσει να τον επισκεφθεί αύριο το βράδυ από τις 5:30 μ.μ. ως τις 8 μ.μ., όμως το πιθανότερο είναι πως θα υπάρξουν τεράστιες ουρές επισκεπτών.

Από τον καθεδρικό ναό ανακοινώθηκε ότι από σήμερα οι επισκέπτες θα μπορούν να κλείσουν ένα δωρεάν εισιτήριο στο Ίντερνετ, στον ιστότοπό του, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε μια εφαρμογή που έχει γίνει για το σκοπό αυτό, ώστε να μπουν στο κτίριο την ίδια ημέρα ή μία ή δύο ημέρες αφού κλείσουν το εισιτήριο. Θα υπάρξει επίσης μια ουρά επιτόπου γι' αυτούς που θα θελήσουν να μπουν χωρίς να έχουν κάνει κράτηση. Γκρουπ θα γίνονται δεκτά από την ερχόμενη χρονιά -από την 1η Φεβρουαρίου για προσκυνητές από θρησκευτικές οργανώσεις και από τις 9 Ιουνίου για τουρίστες με ξεναγούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

