Ο Μακρόν βλέπει Ζελένσκι και Τραμπ πριν από την τελετή στην Παναγία των Παρισίων

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα έχει ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από την τελετή επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων το Σάββατο, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Τραμπ στο εξωτερικό μετά τη νίκη του στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Μακρόν είναι μεταξύ των ηγετών που βρίσκονται επί του παρόντος στην εξουσία και γνώρισαν τον προσεχώς 47ο πρόεδρο κατά την πρώτη του θητεία - ένα στοιχείο που θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει προκειμένου να επιβεβαιωθεί ως βασικός Ευρωπαίος εταίρος των ΗΠΑ.

Η επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ολόκληρη την Ευρώπη για το μέλλον της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν προγραμματισμένο να παραστεί, αλλά ακύρωσε το βράδυ της Παρασκευής.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η φον ντερ Λάιεν εξόργισε τη Γαλλία πηγαίνοντας στην Ουρουγουάη για να υπογράψει εμπορική συμφωνία με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur, στο οποίο το Παρίσι είχε αντιταχθεί σθεναρά.

