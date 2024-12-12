Την άγρια ζωή στις πιο αστείες της στιγμές ανέδειξε και φέτος ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Nikon Comedy Wildlife Photography Awards», με μεγάλο νικητή να είναι ένας σκίουρος που «κόλλησε» σε ένα δέντρο!

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν είναι ένας βάτραχος που έχει το κεφάλι του σε μια φούσκα και μια τσιπούρα που κυνηγάει έναν φαλακρό αετό αλλά και οι ερωτευμένες κουκουβάγιες.

Το κλικ που έκανε ο Milko Marchetti όμως με τον σκίουρο ήταν αυτό που προκάλεσε τα περισσότερα γέλια, και έτσι κέρδισε το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε 9.000 συμμετοχές! Μάλιστα, σύμφωνα με το CNN, ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχών στην 10ετή ιστορία του διαγωνισμού φωτογραφίας.

Δείτε τα καλύτερα κλικ στην παρακάτω γκάλερι:

Η φωτογραφία του Marchetti αποτύπωσε την στιγμή που ένας κόκκινος σκίουρος μπαίνει στην κρυψώνα του, που είναι στον κορμό ενός δέντρου, με τα πόδια του να είναι σε ορθή γωνία με τον κορμό, ώστε να φαίνεται σαν να κόλλησε στην τρύπα. «Έχω τραβήξει πολλές φωτογραφίες σκίουρων, σε πολλές στάσεις όλα αυτά τα χρόνια στην Ιταλία, αλλά αυτή μου φάνηκε πραγματικά αστεία και τόσο παράξενη θέση», ανέφερε ο φωτογράφος.

«Κάθε φορά που δείχνω αυτή την εικόνα στα σεμινάρια που κάνω για τη φύση στην τοπική φωτογραφική λέσχη μου, το κοινό πάντα ξεσπά σε γέλια, οπότε έπρεπε να την καταχωρήσω!», σημείωσε.

Ο Stefan Maier, ανώτερος γενικός διευθυντής μάρκετινγκ της Nikon Europe, δήλωσε ενθουσιασμένος με τον νικητή, λέγοντας πως η εικόνα του «αποτυπώνει άψογα τις παιχνιδιάρικες και απρόβλεπτες στιγμές που κάνουν τη φύση τόσο γοητευτική».

Μεταξύ των νικητών ήταν και ο Kingston Tam, ο οποίος κέρδισε το βραβείο «Nikon Young Photographer Award» έχοντας απαθανατίσει έναν χαμογελαστό βάτραχο. Αντίστοιχα, ένας 10χρονος, ο Flynn Thaitanunde-Lobb, έγινε ο νεότερος νικητής κατηγορίας με τέσσερις εικόνες που δείχνουν έναν σκίουρο να ροκάρει!

Την κατηγορία στα βίντεο κέρδισε ο Kevin Lohman για τα πλάνα που τράβηξε με μια κόκκινη αλεπού να παίζει στο γρασίδι ξέγνοιαστη:

