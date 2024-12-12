Συρία: Ανοίγουν ξανά 8 πρεσβείες στη Δαμασκό, σύμφωνα με τη νέα εξουσία

Οι νέες αρχές στη Συρία ανακοίνωσαν σήμερα ότι οκτώ πρεσβείες, οι περισσότερες αραβικών χωρών, επανέλαβαν τις δραστηριότητές τους μερικές ημέρες μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ και ευχαρίστησαν τις χώρες αυτές.

Οι περισσότερες από τις χώρες που διέθεταν αντιπροσωπεία στη Δαμασκό το 2011, την είχαν κλείσει μετά την έναρξη του πολέμου στη Συρία που ξέσπασε εκείνη τη χρονιά.

Μερικές άνοιξαν και πάλι τις πρεσβείες τους τα τελευταία χρόνια, καθώς οι μάχες είχαν περιοριστεί.

Όμως διέκοψαν τις δραστηριότητές τους μετά την επίθεση αστραπή που εξαπολύθηκε από ένα συνασπισμό ανταρτών με επικεφαλής την ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), που την Κυριακή κατέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό.

«Ευχαριστούμε (...) την Αίγυπτο, το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Ομάν και την Ιταλία για την επανάληψη των δραστηριοτήτων των διπλωματικών αποστολών τους στη Δαμασκό», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων της νέας κυβέρνησης.

Ο συνασπισμός των ανταρτικών οργανώσεων διόρισε την Τρίτη ένα πρωθυπουργό, τον Μοχάμαντ αλ-Μπασίρ, για να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι το Μάρτιο 2025.

Ο Μπασίρ σχημάτισε μια κυβέρνηση χωρίς να ανακοινώσει επισήμως τα ονόματα των μελών της ομάδας του, όμως η πλειονότητα είναι υπουργοί που προέρχονται από την «Κυβέρνηση Σωτηρίας» του ανταρτικού προπυργίου της Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, απ' όπου ξεκίνησε η επίθεση των ανταρτών.

Από την πλευρά του, το Κατάρ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι η πρεσβεία του στη Δαμασκό θα επαναλειτουργήσει «σύντομα».

Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με την Ντόχα, έχει στόχο να υπάρξει συντονισμός με τις νέες αρχές «για να διευκολυνθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στο συριακό λαό μέσω μιας αερογέφυρας».

Αντίθετα με άλλες αραβικές χώρες, το Κατάρ, που υποστήριζε τη συριακή αντιπολίτευση στη διάρκεια του πολέμου, δεν είχε αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.