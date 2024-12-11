Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, τη μέλλουσα πρέσβη, όπως φαίνεται, τη χαρακτηρίζουν πολλά… «πρώην»: πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Άλλο, όμως, είναι το «κερασάκι» στην τούρτα. Η πρώην μέλλουσα νύφη του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχει ένα «αμαρτωλό» παρελθόν, αφού έχει κατηγορηθεί μέχρι και για σεξουαλική παρενόχληση!

Μάλιστα, το Fox News πλήρωσε 4 εκατ. δολάρια στην πρώην βοηθό της για παρενόχληση, ενώ η μέλλουσα πρέσβης έστελνε σε συνεργάτες της και φωτογραφίες ανδρικών γεννητικών οργάνων. Έτσι, λοιπόν, το Fox για να μην συρθεί στα δικαστήρια, αναγκάστηκε να πληρώσει 4 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με άρθρο του «New Yorker».

Στην προεκλογική εκστρατεία του 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε προβάλει καμία άλλη γυναίκα εκτός από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η «στενή» φίλη του Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η απόφασή της να μετακινηθεί από τις τηλεοπτικές ειδήσεις στην πολιτική ήταν εντελώς εθελοντική. Στήριξε με όλο της το «είναι» τον Τραμπ, αρραβωνιάστηκε τον υιό του και όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική. Για την ακρίβεια, το Fox News την ανάγκασε να αποχωρήσει τον Ιούλιο του 2018 - αρκετά χρόνια πριν από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου της. Εκείνη την εποχή, ήταν συμπαρουσιάστρια της πολιτικής εκπομπής συζήτησης «The Five». Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης άσεμνων εικόνων ανδρικών γεννητικών οργάνων σε συναδέλφους της, αλλά ελάχιστες πρόσθετες λεπτομέρειες για την κακή συμπεριφορά της προέκυψαν.

"In November, 2018, a young woman who had been one of [Kimberly] Guilfoyle's assistants at Fox News sent company executives a confidential, forty-two-page draft complaint that accused Guilfoyle of repeated sexual harassment, and demanded monetary relief." https://t.co/0kvnc3UPUz — Kyle Griffin (@kylegriffin1) October 1, 2020

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αρνήθηκε δημοσίως κάθε παράπτωμα, ενώ ένας δικηγόρος της δήλωσε στο περιοδικό ότι «κάθε υπόνοια» ότι είχε «εμπλακεί σε ανάρμοστη συμπεριφορά στο Fox είναι προφανώς ψευδής». Ωστόσο, σύμφωνα με το «New Yorker», η Γκίλφοϊλ κατέβαλε πάνω από 4 εκατ. δολάρια στη βοηθό της, προκειμένου να αποφύγει τη δίκη.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απαιτούσε συχνά από την πρώην βοηθό της να εργάζεται στο διαμέρισμά της, όπου φέρεται να εμφανιζόταν όπως τη γέννησε η μητέρα της… Μάλιστα, η ίδια έδειχνε στην πρώην βοηθό της άσεμνες εικόνες ανδρών, με κάποιους από τους οποίους είχε σεξουαλικές σχέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.