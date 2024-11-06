Δημοψήφισμα για την άμβλωση σε 10 πολιτείες των ΗΠΑ - Επικράτησε το «ναι»

Το «ναι» υπέρ του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση επικράτησε σε πολλά από τα δημοψηφίσματα που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, όμως όχι στη Φλόριντα, την τρίτη πιο πολυπληθή πολιτεία της χώρας.

Το αποτέλεσμα στη Φλόριντα αποτελεί την πρώτη ήττα των υπέρμαχων του δικαιώματος στην άμβλωση στα δημοψηφίσματα που έχουν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2022 με την οποία ακυρώθηκε η προστασία του δικαιώματος αυτού σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, όποτε έχουν διεξαχθεί δημοψηφίσματα για την προστασία της άμβλωσης, έχουν εγκριθεί, ακόμη και σε συντηρητικές πολιτείες όπως το Κάνσας και το Κεντάκι.

Το ζήτημα βρέθηκε και στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές, με τη Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις να εμφανίζεται ως προστάτιδα των δικαιωμάτων των γυναικών έναντι του αντιπάλου της Ντόναλντ Τραμπ.

Επί προεδρίας του ο Ρεπουμπλικάνος διόρισε τρεις συντηρητικούς δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο, αλλάζοντας την ισορροπία του και οδηγώντας στην απόφαση του Ιουνίου του 2022. Έκτοτε κάθε πολιτεία έχει δικαίωμα να νομοθετεί για τις αμβλώσεις και περίπου 20 από αυτές έχουν υιοθετήσει αυστηρούς περιορισμούς ή ακόμη και απαγορεύσεις.

Πολλές γυναίκες έχουν αναγκαστεί να ταξιδέψουν σε άλλες πολιτείες για να υποβληθούν σε άμβλωση και κάποιες αντιμετώπισαν σοβαρές επιπλοκές προτού οι γιατροί δεχθούν να παρέμβουν, φοβούμενοι ότι θα διωχθούν ποινικά αν προχωρήσουν σε παράνομη άμβλωση.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων ανά πολιτεία.



Αριζόνα - ΝΑΙ

Στην Αριζόνα, μια πολιτεία κλειδί για τις προεδρικές εκλογές, οι ψηφοφόροι τάχθηκαν υπέρ της τροποποίησης του πολιτειακού συντάγματος. Με βάση αυτή την τροποποίηση οι αμβλώσεις θα επιτρέπονται μέχρις ότου το έμβρυο να είναι βιώσιμο εκτός μήτρας –περίπου στις 24 εβδομάδες κύησης—έναντι των 15 εβδομάδων που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Φλόριντα - ΟΧΙ

Στη Φλόριντα η τροποποίηση που τέθηκε σε δημοψήφισμα είχε στόχο τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων μέχρις ότου το έμβρυο να είναι βιώσιμο εκτός μήτρας. Το όριο στην πολιτεία αυτή είναι η 6η εβδομάδα της κύησης, όταν πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ακόμη ότι είναι έγκυες.

Για να εγκριθεί η τροποποίηση στη Φλόριντα χρειαζόταν να συγκεντρώσει το 60% των ψήφων, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των δέκα πολιτειών όπου οργανώθηκαν χθες δημοψηφίσματα για την άμβλωση.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, το 57% των ψηφοφόρων στη Φλόριντα τάχθηκαν υπέρ της τροποποίησης.

«Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Φλόριντα δήλωσαν ξεκάθαρα σήμερα το βράδυ ότι επιθυμούν να αποκατασταθούν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Όμως εξαιτίας του αυξημένου ορίου του 60% και της εκστρατείας παραπληροφόρησης της πολιτείας, πρέπει να συνεχίσουν να ζουν μέσα στον φόβο, την αβεβαιότητα και την άρνηση να τους παρασχεθεί φροντίδα», σχολίασε η Νάνσι Νόρθαπ πρόεδρος του Centre for Reproductive Rights.



Κολοράντο - ΝΑΙ

Στο Κολοράντο υιοθετήθηκε πρόταση να τροποποιηθεί το σύνταγμα της πολιτείας ώστε να εγγυάται το δικαίωμα στην άμβλωση. Οι αμβλώσεις στην πολιτεία αυτή ήταν ήδη νόμιμες.

Μέριλαντ - ΝΑΙ

Και σε αυτή την πολιτεία το δημοψήφισμα αφορούσε την τροποποίηση του πολιτειακού συντάγματος ώστε να εγγυάται «το δικαίωμα στην αναπαραγωγική ελευθερία», περιλαμβανομένης της δυνατότητας μίας γυναίκας να συνεχίζει ή να διακόπτει μια κύηση. Η άμβλωση ήταν ήδη νόμιμη στο Μέριλαντ.

Μιζούρι - ΝΑΙ

Στο Μιζούρι απαγορεύονταν οι αμβλώσεις, όμως μετά τη νίκη του «ναι» στο δημοψήφισμα θα αλλάξει το σύνταγμα της πολιτείας και πλέον θα εγγυάται «το δικαίωμα στην αναπαραγωγική ελευθερία».

Νεβάδα -ΝΑΙ

Στη Νεβάδα υιοθετήθηκε τροποποίηση του πολιτειακού συντάγματος η οποία εγγυάται το δικαίωμα στην άμβλωση. Η νομοθεσία της πολιτείας ήδη επιτρέπει τις αμβλώσεις ως την 24η εβδομάδα, όμως η τροποποίηση του συντάγματος θα καταστήσει πιο δύσκολη την ακύρωση του δικαιώματος αυτού.

Οι ψηφοφόροι πρέπει να εγκρίνουν δύο φορές το μέτρο αυτό, φέτος και ξανά το 2026, προκειμένου να τροποποιηθεί το σύνταγμα.



Νέα Υόρκη - ΝΑΙ

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε προβλέπει την τροποποίηση του συντάγματος της πολιτείας της Νέας Υόρκης ώστε να εγγυάται το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και την αυτονομία των ατόμων να αποφασίζουν για την αναπαραγωγική τους υγεία.

Η άμβλωση είναι νόμιμη στη Νέα Υόρκη.

Μοντάνα - ΝΑΙ

Η εκούσια διακοπή της κύησης είναι νόμιμη στη Μοντάνα και το δημοψήφισμα αφορούσε την τροποποίηση του πολιτειακού συντάγματος ώστε να εγγυάται το δικαίωμα στην άμβλωση. Η τροποποίηση φαίνεται ότι θα εγκριθεί.

Νότια Ντακότα - ΟΧΙ

Η τροποποίηση που τέθηκε σε δημοψήφισμα και τελικά απορρίφθηκε από τους ψηφοφόρους προέβλεπε την εγγύηση του δικαιώματος στην άμβλωση από το πολιτειακό σύνταγμα.

Αυτή τη στιγμή οι αμβλώσεις στη Νότια Ντακότα απαγορεύονται, εκτός σπάνιων εξαιρέσεων.

Νεμπράσκα - ΝΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ

Οι ψηφοφόροι στη Νεμπράσκα κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους για δύο αντίθετα μέτρα. Το πρώτο, που σύμφωνα με τις προβλέψεις των μέσων ενημέρωσης θα απορριφθεί, είχε στόχο τη νομιμοποίηση των αβλώσεων μέχρις ότους το έμβρυο να είναι βιώσιμο εκτός μήτρας ή/ και σε περιπτώσεις που κρίνεται ιατρικά απαραίτητη η διακοπή της κύησης.

Το δεύτερο μέτρο, που φαίνεται ότι θα υιοθετηθεί, προβλέπει να περιληφθεί στο σύνταγμα της Νεμπράσκα η τρέχουσα απαγόρευση των αμβλώσεων μετά τη 12η εβδομάδα της κύησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας ή κινδύνου της ζωής της μητέρας.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.