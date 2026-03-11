Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε ήδη νίκησει τον πόλεμο στο Ιράν»

Περιοδεία στις Πολιτείες του Οχάιο και του Κεντάκι πραγματοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), καθώς επισκέπεται νεοφυείς εταιρείες.

Σε μία αποστροφή του λόγου του, είπε πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει τελειώσει από την πρώτη στιγμή υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι ο στρατός του παραμένει στην περιοχή για να «ολοκληρώσει τη δουλειά».

Δήλωσε επίσης πως έχει βυθίσει 58 πλοία του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.