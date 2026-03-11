Λογαριασμός
Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε ήδη νίκησει τον πόλεμο στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά την περιοδεία του στο Οχάιο και στο Κεντάκι, εξήγησε ότι ο στρατός έχει ήδη νικήσει και μένει να «ολοκληρώσει τη δουλειά»

Ντόναλντ Τραμπ

Περιοδεία στις Πολιτείες του Οχάιο και του Κεντάκι πραγματοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), καθώς επισκέπεται νεοφυείς εταιρείες. 

Σε μία αποστροφή του λόγου του, είπε πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει τελειώσει από την πρώτη στιγμή υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι ο στρατός του παραμένει στην περιοχή για να «ολοκληρώσει τη δουλειά». 

Δήλωσε επίσης πως έχει βυθίσει 58 πλοία του Ιράν. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ιράν
