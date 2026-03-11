Τραμπ: Επικαλείται τον Νόμο Έκτακτης Ανάγκης για την παραγωγή πετρελαίου της Sable Offshore Corp.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Trump) προετοιμάζεται να επικαλεστεί εξουσίες της εποχής του Ψυχρού Πολέμου για να προλεάνει το έδαφος για την επανέναρξη της παραγωγής πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της νότιας Καλιφόρνιας, σε μια προσπάθεια με αβέβαιη έκβαση να βοηθήσει στην άμβλυνση της παγκόσμιας κρίσης εφοδιασμού αργού που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμό του με το Ιράν, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο Τραμπ πρόκειται σύντομα να επικαλεστεί τις αρχές που απορρέουν από τον Νόμο περί Αμυντικής Παραγωγής (Defense Production Act), προκειμένου να υπερκεράσει τους πολιτειακούς νόμους και να διευκολύνει την αδειοδότηση της Sable Offshore Corp., μιας εταιρείας με έδρα το Χιούστον που επιδιώκει να επανεκκινήσει σημαντική παραγωγή από ένα σύμπλεγμα υπεράκτιων εξέδρων στην Καλιφόρνια. Το σχέδιο περιγράφηκε από άτομο που γνωρίζει το θέμα και ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είναι ακόμη δημόσιο.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η σχεδιαζόμενη εντολή έρχεται καθώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει έντονη πολιτική πίεση να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό από τη στάση των Αμερικανών απέναντι στο κόστος ζωής.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση πολιτικής θα προέλθει απευθείας από τον πρόεδρο. Η Sable δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Καλιφόρνια βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ξένο αργό πετρέλαιο - το οποίο αποτελούσε περίπου το 61% του πετρελαίου που χρησιμοποίησαν τα διυλιστήριά της πέρυσι. Περίπου το 30% των ξένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της πολιτείας απαιτεί τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, έναν βασικό ναυτιλιακό διάδρομο του Κόλπου που έχει σχεδόν παραλύσει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η διακοπή έχει προκαλέσει έξαρση στην τιμή του πετρελαίου -καθώς και της βενζίνης και του ντίζελ που παράγονται από αυτό- καταρρίπτοντας ένα αφήγημα οικονομικής επιτυχίας που ο Τραμπ παρουσίαζε στους ψηφοφόρους.

Ο Τραμπ επεδίωξε τις τελευταίες ημέρες να κατευνάσει τις ανησυχίες για τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και βενζίνης, απειλώντας με «σκληρότερους» βομβαρδισμούς κατά του Ιράν εάν η χώρα διαταράξει τις ροές αργού, και υποσχόμενος αντασφάλιση με την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς και συνοδείες του Ναυτικού για να ενθαρρύνει την επανέναρξη της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Αυτά τα μέτρα ανακούφισης για το πετρέλαιο δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Παρόλο που ο Αμερικανικός Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης (DFC) δήλωσε ότι αναπτύσσει τη θαλάσσια αντασφάλιση «σε κυλιόμενη βάση», δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι δεξαμενόπλοια έχουν ακόμη διέλθει από το στενό με αυτή την υποστήριξη — ή με συνοδεία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε την Τετάρτη στη μεγαλύτερη αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να συγκρατήσουν την άνοδο των τιμών.

Είναι ασαφές εάν η ενέργεια που στοχεύει στην Καλιφόρνια -η οποία επιδιωκόταν ακόμη και πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν πλήγματα κατά του Ιράν- θα προσφέρει ουσιαστική άμεση ανακούφιση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.