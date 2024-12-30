Ο Ντομινίκ Πελικό που καταδικάστηκε για ναρκωτικά και βιασμό της τότε συζύγου του Ζιζέλ Πελικό και για την παρακίνηση δεκάδων ανδρών να κάνουν το ίδιο για περισσότερο από μια δεκαετία δεν θα ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας του, δήλωσε ο δικηγόρος του τη Δευτέρα.

Ο Γάλλος καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για 20 χρόνια νωρίτερα αυτόν το μήνα μετά από μια δίκη που προκάλεσε αποτροπιασμό στη Γαλλία και όχι μόνο, ενώ 50 συγκατηγορούμενοι του καταδικάστηκαν επίσης και τους επιβλήθηκαν διάφορες ποινές από 3 έως 15 χρόνια.

Η Ζιζέλ Πελικό χαιρετίστηκε ως ήρωας για το θάρρος και την αξιοπρέπειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίμηνης δίκης. «Ο Ντομινίκ Πελικό πήρε την απόφαση να μην ασκήσει έφεση κατά της απόφασης», δήλωσε η δικηγόρος Beatrice Zavarro στο AFP και το Franceinfo.

Μια έφεση «θα ανάγκαζε τη Ζιζέλ να υποβληθεί σε νέα δοκιμασία, νέες αντιπαραθέσεις, κάτι που ο Ντομινίκ Πελικό αρνείται» να κάνει, δήλωσε η Zavarro, προσθέτοντας ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει δικαστικά».

Η Δευτέρα είναι η τελευταία ημέρα για τους κατηγορούμενους να καταθέσουν έφεση και 17 από τους συγκατηγορούμενους του Πελικό το έχουν ήδη κάνει, σύμφωνα με την Zavarro.

Μετά τις ετυμηγορίες περί ενοχής στα τέλη Δεκεμβρίου, ένας από τους δικηγόρους της Ζιζέλ Πελικό δήλωσε ότι δεν φοβάται νέα δίκη. «Αν συνέβαινε αυτό, μας έχει ήδη δηλώσει ότι θα την αντιμετώπιζε – αν είναι υγιής, προφανώς, αφού πρόκειται για μια κυρία που είναι πλέον 72 ετών», δήλωσε ο Stephane Babonneau στο ραδιόφωνο France Inter. «Σε κάθε περίπτωση, δεν το φοβάται, αυτό μας είπε».

