Ισόβια σε Κινέζο έφηβο για τη δολοφονία συμμαθητή του

Κινεζικό δικαστήριο καταδίκασε δύο εφήβους για τον θάνατο συμμαθητή τους τον Μάρτιο.

Οι έφηβοι στην επαρχία Χεμπέι ήταν 13 ετών όταν συνωμότησαν για να σκοτώσουν τον συμμαθητή τους και να μοιράσουν τα χρήματά του μεταξύ τους.

Αφού επιτέθηκαν στο θύμα με ένα φτυάρι, τον έθαψαν σε εγκαταλελειμμένο θερμοκήπιο λαχανικών, ανέφερε το δικαστήριο, προσθέτοντας ότι «οι μέθοδοί τους ήταν ιδιαίτερα σκληρές και οι περιστάσεις άθλιες».

Οι δύο έφηβοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και 12 χρόνια φυλάκιση αντίστοιχα.

Το έγκλημα είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όταν είχε γίνει γνωστή.

Το θύμα δεχόταν για πολύ καιρό εκφοβισμό στο σχολείο από τρεις συμμαθητές του, δήλωσε η οικογένειά του και ο δικηγόρος του τον Μάρτιο, ενώ το δικαστήριο τη Δευτέρα σημείωσε ότι είχε συγκρουστεί με τους δύο καταδικασθέντες.

Ένας τρίτος έφηβος που βρισκόταν επίσης στο σημείο, δεν καταδικάστηκε από το δικαστήριο.

Στις 3 Μαρτίου, ο ένας εκ των δραστών έφερε το θύμα στο θερμοκήπιο με ένα σκούτερ, ενώ ο δεύτερος δράστης έφτασε με ξεχωριστό σκούτερ με τον τέταρτο έφηβο.

Όταν έφτασαν όλοι στο θερμοκήπιο, οι δύο επιτέθηκαν με το φτυάρι στο θύμα, ενώ ο τέταρτος νεαρός μόλις είδε την επίθεση έφυγε.

Στη συνέχεια, οι δύο δράστες έθαψαν το θύμα και απομακρύνθηκαν από τη σκηνή.

Ακολούθως, ο ένας εκ των δραστών χρησιμοποίησε το τηλέφωνο του θύματος για να μεταφέρει χρήματα στον εαυτό του και στον συνεργό του. Μετά έβγαλε την κάρτα SIM από το τηλέφωνο του θύματος και διέταξε τον συνεργό του να την καταστρέψει.

Η καταδίκη των εφήβων εγκωμιάστηκε από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που περίμεναν να ακούσουν για την τιμωρία του φρικτού εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

