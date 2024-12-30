Η ρωσική κυβέρνηση πήρε σήμερα αποστάσεις από τον ανατραπέντα Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ο Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία για περισσότερο από δύο δεκαετίες, διέφυγε στη Ρωσία ενώ οι αντάρτες προήλαυναν νωρίτερα το Δεκέμβριο προς την πρωτεύουσα Δαμασκό.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS πως η ταχεία ανατροπή του αλ Άσαντ οφειλόταν εν μέρει στην ανικανότητά του να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα της χώρας.

«Μπορούμε ήδη να πούμε ότι ένας από τους λόγους για την επιδείνωση της κατάστασης ήταν η ανικανότητα της πρώην κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες του πληθυσμού εν μέσω της παρατεινόμενης εμφύλιας σύγκρουσης», δήλωσε ο Λαβρόφ στο TASS.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι μετά τις επιτυχίες στη μάχη εναντίον της διεθνούς τρομοκρατίας, στις οποίες συμμετείχε η ρωσική Πολεμική Αεροπορία, οι Σύροι περίμεναν ότι η ζωή τους θα βελτιωνόταν. Αυτό δεν συνέβη εξαιτίας των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη Συρία από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Η Ρωσία ήταν βασικός υποστηρικτής του αλ Άσαντ και έχει στρατιωτικές βάσεις στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

