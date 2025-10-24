Κρεμλίνο: Αναλύουμε τις τελευταίες κυρώσεις και θα ενεργήσουμε προς το συμφέρον μας

Η Ρωσία αναλύει τις τελευταίες δυτικές κυρώσεις και θα ενεργήσει σύμφωνα με τα συμφέροντά της, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτή τη στιγμή, αναλύουμε τις κυρώσεις που έχουν οριστεί και ανακοινωθεί και, φυσικά, θα κάνουμε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στα συμφέροντά μας», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Αυτό είναι το κύριο πράγμα στις πράξεις μας. Δεν ενεργούμε πρωτίστως εναντίον κάποιου άλλου, ενεργούμε προς όφελός μας. Αυτό θα κάνουμε.»

Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν αυτή την εβδομάδα κυρώσεις στις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, Lukoil και Rosneft και οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, το οποίο περιελάμβανε απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε συνομιλία σήμερα με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, λέγοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την αμοιβαία τους επιθυμία να εμβαθύνουν τους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς.

Συζήτησαν επίσης την επιθυμία τους να εφαρμόσουν κοινά έργα ενέργειας, μεταφορών και logistics, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Πηγή: skai.gr

