Ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος και διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), Κίριλ Ντμίτριεφ, σχολίασε σαρκαστικά τη στρατηγική σχέση μεταξύ Καναδά και Κίνας.

«Ο Καναδάς ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία με την Κίνα. Μπορεί το 52ο κράτος να το κάνει αυτό; (Η Γροιλανδία θα ήταν η 51η)», έγραψε στη σελίδα του στο X το «δεξί χέρι» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Canada announces the strategic partnership with China.



Can the 52nd state do that? (Greenland would be the 51st.) 👇 https://t.co/ty1qbV4x0X — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 16, 2026

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι εξήραν σήμερα Παρασκευή στο Πεκίνο την αρχή νέας εταιρικής σχέσης, έπειτα από χρόνια εντάσεων μεταξύ των δυο κρατών, που σήμερα ωστόσο υφίστανται πιέσεις από τις ΗΠΑ.

«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που προχωράμε μπροστά με τη νέα στρατηγική εταιρική σχέση μας», είπε ο κ. Κάρνι στην αρχή της συνάντησής του με τον κ. Σι, την κορύφωση της πρώτης επίσκεψης επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στο Πεκίνο έπειτα από οκτώ χρόνια.

Ο οικοδεσπότης του στο Παλάτι του Λαού μίλησε για το «νέο κεφάλαιο» που άνοιξε τον Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

