Ραν Γκβίλι: Ο τελευταίος όμηρος που παραμένει in limbo στη Γάζα 

Ο αρχιλοχίας Ραν Γκβίλι σκοτώθηκε στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, ενώ πολεμούσε τους ένοπλους παλαιστίνιους μαχητές κοντά στο κιμπούτς Αλουμίμ.

Η σορός του μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας και δεν επέστρεψε ποτέ στο Ισραήλ, σε αντίθεση με την απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων και την επιστροφή όλων των λειψάνων, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στις 4 Δεκεμβρίου του 2025, το Ισραήλ έστειλε αντιπροσωπεία στο Κάιρο για συνομιλίες σχετικά με την επιστροφή της σορού του, όπου συμφωνήθηκε να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την ανεύρεση των λειψάνων του αρχιλοχία, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

«Ο τελευταίος όμηρος που κρατείται στη Γάζα, είναι γιος, στρατιώτης και άνθρωπος με μια οικογένεια που τον περιμένει. Η επιστροφή του, ακόμη και για την ταφή, παραμένει ημιτελής υπόθεση για ένα έθνος που χτίστηκε με την υπόσχεση ότι όσοι υπηρετούν δεν θα εγκαταλειφθούν ποτέ» αναφέρει η Jerusalem Post.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.