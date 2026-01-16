Ένα ακόμα κρούσμα ομοσπονδιακής βίας προκαλεί κοινωνική οργή στη Μινεάπολη. Μια Αμερικανίδα, καθ' οδόν προς ιατρικό ραντεβού στην αμερικανική πόλη, σύρθηκε έξω από το αυτοκίνητό της και συνελήφθη από πράκτορες της ICE, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε η ίδια η γυναίκα την Πέμπτη, αφότου ένα βίντεο της σύλληψής της συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αλίγια Ραχμάν κατήγγειλες ότι μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης όπου της αρνήθηκαν ιατρική περίθαλψη και έχασε τις αισθήσεις της. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι «ήταν μια ταραχοποιός» που παρεμπόδιζε τους πράκτορες της ICE να πραγματοποιούν συλλήψεις στην περιοχή.

Αυτό το βίντεο είναι και το τελευταίο σε έναν καταιγισμό διαδικτυακού περιεχομένου που καταγράφει μια εντεινόμενη καταστολή στην πόλη της μεσοδυτικής Αμερικής, καθώς χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες εκτελούν συλλήψεις εν μέσω διαμαρτυριών σε αυτό που τοπικοί αξιωματούχοι έχουν παρομοιάσει με «ομοσπονδιακή εισβολή».

A woman’s seatbelt cut as she’s dragged from her car by the ICE in Minneapolis 🇺🇸:



Balaclavas worn

Knives brandished

Weapons on display

Brutal thuggery

Told they act with immunity



Fascists



The World Cup ⚽️ cannot be played in 🇺🇸



Isolate 🇺🇸 now. pic.twitter.com/HxVgnzzZLb — Howard Beckett (@BeckettUnite) January 14, 2026

Σύρθηκε έξω από το αυτοκίνητό της

Η Ραχμάν είπε ότι καθ' οδόν προς ένα ραντεβού ρουτίνας στο Κέντρο Τραυματικών Βλαβών Εγκεφάλου συνάντησε ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης σε μια διασταύρωση. Το βίντεο φαίνεται να δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να φωνάζουν εντολές μέσα σε μια κακοφωνία από σφυρίχτρες, κόρνες αυτοκινήτων και κραυγές διαδηλωτών.

Στο βίντεο, ένας μασκοφόρος πράκτορας σπάει το παράθυρο του συνοδηγού της Ραχμάν, ενώ άλλοι κόβουν τη ζώνη ασφαλείας της και την σέρνουν έξω από το αυτοκίνητο μέσα από την πόρτα του οδηγού. Πολλοί πράκτορες τη μετέφεραν στη συνέχεια από τα χέρια και τα πόδια της προς ένα όχημα της ICE.

«Είμαι ανάπηρη προσπαθώντας να πάω στον γιατρό, γι' αυτό δεν κινήθηκα», εξήγησε η γυναίκα, δείχνοντας προς τα κάτω καθώς οι αστυνομικοί την τραβούσαν πίσω από την πλάτη της.

Η Ραχμάν βρέθηκε σε μια «τρομερή και συγκεχυμένη θέση» και «δεν είχε πού να πάει», σύμφωνα με την Αλέξα βαν Μπραντ, δικηγόρος της, και διευθύντρια του Κέντρου Δικαιοσύνης MacArthur.



«Οι μόνες της επιλογές ήταν να μετακινήσει το αυτοκίνητό της προς τα εμπρός προς τους αστυνομικούς της ICE και να διακινδυνεύσει να κατηγορηθεί ότι προσπάθησε να τους βλάψει - κάτι που οδήγησε στον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, ή να μείνει ακίνητη, κάτι που τελικά οδήγησε σε σωματική βία και κακοποίηση» σημείωσε η βαν Μπραντ.



Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή σε μια δήλωση που έστειλε μέσω email την Πέμπτη, λέγοντας ότι η Ραχμάν ήταν μια ταραχοποιός που «αγνόησε πολλαπλές εντολές ενός αστυνομικού να απομακρύνει το όχημά της από τον τόπο του συμβάντος». Συνελήφθη μαζί με έξι άλλα άτομα που το τμήμα ονόμασε ταραχοποιούς.



Δεν διευκρινίζεται εάν η Ραχμάν κατηγορήθηκε ούτε υπήρξαν κυβερνητικές απαντήσερις σε ερωτήσεις σχετικά με τον ισχυρισμό της ότι της αρνήθηκαν ιατρική περίθαλψη.

