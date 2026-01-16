Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ισχυρός άνδρας της Τσετσενίας, φέρεται να πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών που επικαλείται το Politico.

Η διακυβέρνηση του Ραμζάν Καντίροφ βασίζεται σε προσωπική συμφωνία με το Κρεμλίνο, και μία αλλαγή ηγεσίας θα μπορούσε να δημιουργήσει προκλήσεις για τη Μόσχα.

Ωστόσο, η Μόσχα φαίνεται να προτιμά έναν άλλο διάδοχο για την ηγεσία της Τσετσενίας, πιθανώς τον Απτί Αλαουντίνοφ, ο οποίος ηγείται των δυνάμεων στην Ουκρανία.

Από νεφρική ανεπάρκεια φέρεται να πάσχει ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ισχυρός άνδρας της Τσετσενίας, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, τις οποίες επικαλείται το Politico. Και αν οι αναφορές αυτές ισχύουν, τότε είναι πιθανό να υπάρξει αστάθεια στη Ρωσία, η οποία εισέρχεται στο 5ο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι αναφορές των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, αν και στο παρελθόν έχουν κυκλοφορήσει φήμες πως ο Καντίροφ είναι κοντά στον θάνατο. Και ο ίδιος έχει κάνει εμφανίσεις στις οποίες φαίνεται από την όψη του πως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Γιατί είναι σημαντικός όμως ο Καντίροφ και μπορεί να επηρεάσει το ρωσικό μέτωπο στην Ουκρανία μια αλλαγή ηγεσίας στην Τσετσενία;

Οι Τσετσένοι στάθηκαν στο πλευρό του Πούτιν από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η διακυβέρνηση του Καντίροφ βασίζεται σε μια προσωπική συμφωνία με το Κρεμλίνο. Εάν αλλάξει η ηγεσία, τότε η Μόσχα θα έχει κάποιες προκλήσεις να αντιμετωπίσει.

Η εμμονή του Ρώσου προέδρου με την Τσετσενία είναι γνωστή άλλωστε από το 1999, όταν, ως νεοδιορισμένος αναπληρωτής πρωθυπουργός, ορκίστηκε να κυνηγήσει τους υπεύθυνους για τις βομβιστικές επιθέσεις στη Μόσχα, αποκαλώντας τους Τσετσένους τρομοκράτες.

Ο 2ος Πόλεμος της Τσετσενίας, όπως είναι γνωστός, ξεκίνησε μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στα εδάφη της Τσετσενίας στις 26 Αυγούστου 1999. Και αυτός ο πόλεμος έκανε γνωστό τον Πούτιν, πρώην αρχηγό της KGB, ο οποίος κέρδισε τις επόμενες εκλογές.

Ο Πούτιν τότε, μετά τον πόλεμο, επέλεξε τη διπλωματία και έκανε μια συμφωνία με τον πατέρα του Ραμζάν Καντίροφ, Αχμάτ Καντίροφ, πρώην ηγέτη των ανταρτών. Όταν ο Αχμάτ δολοφονήθηκε το 2004, ο Ραμζάν ανέλαβε την εξουσία, με αντάλλαγμα την απόλυτη πίστη στο Κρεμλίνο.

Με τις γενναιόδωρες επιδοτήσεις της Μόσχας, ο Καντίροφ συνέχισε να κυβερνά την Τσετσενία με βία. Κατηγορήθηκε για βασανιστήρια αλλά και δολοφονίες δεκάδων ανδρών που ήταν ύποπτοι ως ομοφυλόφιλοι.

Με συχνή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το Telegram, ο Καντίροφ έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών χτίζοντας τη φήμη ενός αδίστακτου ηγεμόνα.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Καντίροφ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να σηκώνει βάρη, σε μια προσπάθεια να διαψεύσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν πως είχε καρκίνο στο πάγκρεας, ενώ ισχυρίστηκε πως ο Ίλον Μασκ του χάρισε ένα Cybertruck εξοπλισμένο με πολυβόλο.

Αφού ο Μασκ αρνήθηκε ότι του έδωσε το όχημα, ο Καντίροφ κατηγόρησε τον επικεφαλής της Tesla ότι το απενεργοποίησε εξ' αποστάσεως.

«Μαχητές του TikTok»

Η βιαιότητα του Πούτιν στην Ουκρανία αντικατοπτρίζει από πολλές απόψεις τον πόλεμο στην Τσετσενία, σημειώνει το Politico.

Ωστόσο, όσον αφορά τη φήμη του Καντίροφ, αυτή κάνει περισσότερο κακό παρά καλό, σχολίασε ο Μιχαήλ Κομίν, εμπειρογνώμονας σε θέματα ρωσικής πολιτικής και ερευνητής στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Ο μιλιταρισμός που προβάλλει ο Καντίροφ είναι πλέον εμπορικό σήμα στην πλειονότητα της ρωσικής ελίτ, λέει ο Κομίν, σημειώνοντας πως το περιβάλλον του Πούτιν έχει αναλάβει τον ρόλο που κάποτε είχε αποκλειστικά ο Καντίροφ.

Ακόμη ένα πρόβλημα για τη Ρωσία είναι πως οι Τσετσένοι μαχητές δεν ανταποκρίθηκαν στην τρομερή φήμη τους. Συγκεκριμένα, δεν έκαναν τίποτα για να ανακόψουν την ουκρανική αντεπίθεση το φθινόπωρο του 2022 και έπειτα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί απέναντι στην τολμηρή ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ της Ρωσίας.

Αντί να αποδείξουν την αξία τους, οι μαχητές του Καντίροφ χλευάστηκαν και τους δόθηκε το παρατσούκλι «μαχητές του TikTok», δηλαδή ότι είναι καλοί στο να δημιουργούν ψεύτικα βίντεο και να τα διανέμουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό υπονόμευσε τον ισχυρό μύθο που είχε δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του», επισήμανε ο Ρουσλάν Αϊσίν, πολιτικός αναλυτής και ειδικός για την περιοχή.

«Αποδείχθηκε ότι δεν είχε να προσφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο ηχηρές δηλώσεις», τόνισε ο ίδιος.

Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν αποθάρρυνε τον Καντίροφ από το να επιδιώκει την προσοχή του κοινού. Έχει εμπλακεί δημοσίως σε διαμάχη σχετικά με τη Wildberries, το ρωσικό «Amazon», και πιο πρόσφατα εξόργισε τους αξιωματούχους ζητώντας να νοθευτεί μια ψηφοφορία, ώστε ένα τσετσενικό αξιοθέατο να μπει στο νέο χαρτονόμισμα των 500 ρουβλίων.

Η αλαζονεία του Καντίροφ, σε συνδυασμό με τις αναφορές για την επιδείνωση της υγείας του, τον έχουν μετατρέψει σε «πονοκέφαλο» για το Κρεμλίνο, σχολίασε ο Κομίν.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta Europe ανέφερε ότι ο Τσετσένος ηγέτης νοσηλεύτηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Μόσχα.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι ο Καντίροφ νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στο Γκρόζνι με νεφρική ανεπάρκεια.

Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, ο Καντίροφ απάντησε στις φήμες δημοσιεύοντας βίντεο με τον εαυτό του εν δράση.

Όταν ρωτήθηκε για την υγεία του κατά τη διάρκεια μιας live εκπομπής τον Δεκέμβριο, παραδέχτηκε ότι υποφέρει από περιστασιακές «νευρικές κρίσεις», τις οποίες απέδωσε στις ανησυχίες του για τους Τσετσένους μαχητές στην Ουκρανία.

Στην ίδια εκπομπή, ωστόσο, δήλωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα στις περιφερειακές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η εποχή μετά τον Καντίροφ

Ωστόσο, τόσο οι Ρώσοι αναλυτές όσο και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ενδέχεται να βρίσκεται σε εξέλιξη μια αλλαγή εξουσίας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Καντίροφ διόρισε τον 20χρονο γιο του, Αχμάτ Καντίροφ, ως αναπληρωτή πρωθυπουργό. Αν και ο Αχμάτ απέχει ακόμη μία δεκαετία από το να είναι επιλέξιμος για το αξίωμα, καθώς ο ρωσικός νόμος απαιτεί οι ηγέτες να είναι τουλάχιστον 30 ετών, ορισμένοι θεωρούν την κίνηση αυτή ως μια επιπλέον απόδειξη ότι ο Καντίροφ θέτει τα θεμέλια για μια δυναστική παράδοση της εξουσίας.

Πέρα από τον γιο του, ο Καντίροφ έχει διορίσει τουλάχιστον 95 συγγενείς σε κυβερνητικές ή συνδεδεμένες με την κυβέρνηση θέσεις, σύμφωνα με το ρωσικό ερευνητικό μέσο Proekt, ξεπερνώντας ακόμη και τον Πούτιν, ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, έχει τοποθετήσει 27 συγγενείς σε παρόμοιες θέσεις.

Η Μόσχα, όπως υποδηλώνουν ορισμένοι παρατηρητές του Κρεμλίνου, φαίνεται να προτιμά έναν άλλον διάδοχο, ίσως μια προσωπικότητα όπως ο Απτί Αλαουντίνοφ, ο οποίος ηγείται των δυνάμεων της Τσετσενίας στην Ουκρανία και εμφανίζεται συχνά στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

«Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά σενάρια καθιστά την κατάσταση πιο δύσκολη για το Κρεμλίνο», δήλωσε ο Κομίν.

Παρά τις προβλέψεις ορισμένων στη Ρωσία και στο εξωτερικό για επιστροφή στην αστάθεια στην Τσετσενία, οι ειδικοί προειδοποιούν πως δεν πρέπει να υπερεκτιμηθούν οι κίνδυνοι για τον Πούτιν.

Η αποχώρηση του Καντίροφ από την πολιτική σκηνή θα ήταν «δυσάρεστη και περίπλοκη, αλλά όχι πραγματική απειλή» για το καθεστώς, εκτιμά ο Κομίν.

Ο Πούτιν έκανε στην Τσετσενία αυτό που προφανώς θέλει να κάνει και στην Ουκρανία: να ελέγχει την εξουσία. «Με τη βοήθεια του Πούτιν, ο Καντίροφ έχει δημιουργήσει ένα σύστημα διακυβέρνησης που μπορεί να υπάρχει στην Τσετσενία χωρίς αυτόν», λέει ο Αϊσίν. «Αυτό σημαίνει απλώς ότι το Κρεμλίνο δεν θα εξαρτάται πλέον από ένα μόνο άτομο», τονίζει.

Και μια αλλαγή στην ηγεσία της Τσετσενίας μπορεί τελικά να είναι και προς όφελος της Μόσχας, καταλήγει ο αναλυτής.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

