Ντέιβιντ Λαμί (ΥΠΕΞ Βρετανίας): Ήρθε η ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο να επανασυνδεθεί με τον έξω κόσμο

Η Βρετανία επιδιώκει μία ισορροπημένη θέση στο πόλεμο στην Μέση Ανατολή και θα χρησιμοποιήσει διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς, δήλωσε στο Reuters ο Ντέιβιντ Λαμί, ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί επίσκεψη στην Γερμανία, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό.

«Ηρθε η ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο να επανασυνδεθεί με τον έξω κόσμο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λαμί σε συνέντευξη που έδωσε στο Βερολίνο.

«Θέλω να επιστρέψουμε σε μία ισορροπημένη θέση ως προς το Ισραήλ και την Γάζα. Ήμασταν πολύ σαφείς ότι θέλουμε μία κατάπαυση του πυρός...Θέλουμε την απελευθέρωση των ομήρων».

«Οι συγκρούσεις πρέπει να σταματήσουν, η βοήθεια πρέπει να φθάσει και θα χρησιμοποιήσω όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε αυτήν την κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία θα επιδιώξει της επαναφορά της διεθνούς θέσης της χώρας του σε θέματα όπως η κλιματική κρίση και οι σημαντικές σχέσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες και τις αναδυόμενες δυνάμεις.

«Ας αφήσουμε πίσω μας τα χρόνια του Brexit...υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε μαζί», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λαμί.

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών θα ταξιδέψει αύριο στην Πολωνία και την Σουηδία, όπου θα επικεντρωθεί σε θέματα συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

